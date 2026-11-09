Politik-Berater Krastev: „Trump ist politisch tot“

Er ist einer der renommiertesten Politik-Beobachter der Welt und berät viele Staatenlenker. Für die „Krone bunt“ blickt Politologe Ivan Krastev (61) auf die internationalen Krisenherde. Was der bulgarische Polit-Superstar für die Zukunft prognostiziert, sagt er im Interview.
Ivan Krastev kennt die Mächtigen dieser Welt. Staats- und Regierungschefs laden den 1965 im bulgarischen Lukovit geborenen Politologen zu Gesprächen ein, hören sich seine Einschätzungen an und suchen seinen Rat. Krastev ist Vorsitzender des Centre for Liberal Strategies in Sofia und Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien.
Im Interview spricht er darüber, wie gefährlich Donald Trump trotz seiner vernichtenden Niederlage bei den Midterms noch werden könnte, über seine persönlichen Begegnungen mit Wladimir Putin und die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Er analysiert Chinas Aufstieg, den Vormarsch rechter Parteien in Europa und die Krise der Demokratie. Trotz der zahlreichen internationalen Krisen möchte Krastev die Hoffnung nicht verlieren.
„Krone“: Herr Krastev, wir erleben weltweit zahlreiche Krisen. Ich möchte mit Ihnen einmal um die Welt reisen, um herauszufinden, ob sie noch zu retten ist. Zunächst eine persönliche Frage: Sie gelten als einer der führenden politischen Denker und Berater. Wen beraten Sie eigentlich?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.