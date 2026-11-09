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Und er wagt Prognose

Politik-Berater Krastev: „Trump ist politisch tot“

Außenpolitik
09.11.2026 09:00
Ivan Krastev (kleines Bild) ist ein weltweit gefragter Gesprächspartner, zahlreiche Politiker ...
Ivan Krastev (kleines Bild) ist ein weltweit gefragter Gesprächspartner, zahlreiche Politiker suchen seinen Rat.(Bild: Krone-Collage/Alexander Tuma, Imre Antal)
Porträt von Stefan Kaltenbrunner
Von Stefan Kaltenbrunner

Er ist einer der renommiertesten Politik-Beobachter der Welt und berät viele Staatenlenker. Für die „Krone bunt“ blickt Politologe Ivan Krastev (61) auf die internationalen Krisenherde. Was der bulgarische Polit-Superstar für die Zukunft prognostiziert, sagt er im Interview.

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Ivan Krastev kennt die Mächtigen dieser Welt. Staats- und Regierungschefs laden den 1965 im bulgarischen Lukovit geborenen Politologen zu Gesprächen ein, hören sich seine Einschätzungen an und suchen seinen Rat. Krastev ist Vorsitzender des Centre for Liberal Strategies in Sofia und Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien.

Im Interview spricht er darüber, wie gefährlich Donald Trump trotz seiner vernichtenden Niederlage bei den Midterms noch werden könnte, über seine persönlichen Begegnungen mit Wladimir Putin und die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Er analysiert Chinas Aufstieg, den Vormarsch rechter Parteien in Europa und die Krise der Demokratie. Trotz der zahlreichen internationalen Krisen möchte Krastev die Hoffnung nicht verlieren.

„Krone“: Herr Krastev, wir erleben weltweit zahlreiche Krisen. Ich möchte mit Ihnen einmal um die Welt reisen, um herauszufinden, ob sie noch zu retten ist. Zunächst eine persönliche Frage: Sie gelten als einer der führenden politischen Denker und Berater. Wen beraten Sie eigentlich?

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