Politik-Berater Krastev: „Trump ist politisch tot“

Im Interview spricht er darüber, wie gefährlich Donald Trump trotz seiner vernichtenden Niederlage bei den Midterms noch werden könnte, über seine persönlichen Begegnungen mit Wladimir Putin und die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Er analysiert Chinas Aufstieg, den Vormarsch rechter Parteien in Europa und die Krise der Demokratie. Trotz der zahlreichen internationalen Krisen möchte Krastev die Hoffnung nicht verlieren.