Michelle: So reagieren Fans auf den Bürstenschnitt

„Die Kommentare gehen natürlich auseinander“, stellte sie in ihrem Video fest. Gegen unterschiedliche Geschmäcker hat die Sängerin nichts einzuwenden. Entscheidend sei für sie jedoch der Umgangston. „Meinungsfreiheit. Da bleibe ich auch dabei, das ist völlig in Ordnung. Beleidigungen müssen nicht sein. Es ist halt nicht jedermanns Geschmack, aber es ist mein Geschmack“, machte sie deutlich.