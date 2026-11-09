Machen Sie täglich diesen kurzen Abwehr-Check!

Eine Erkältung kommt selten gelegen! Doch wie gut unterstützen Sie Ihren Körper dabei, sich gegen Viren und andere Erreger zu wehren? Unser Abwehr-Check zeigt, welche kleinen Gewohnheiten im Alltag den Unterschied machen können. Haken Sie einfach Punkt für Punkt nacheinander ab und stärken Sie Ihre Abwehr!