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Machen Sie täglich diesen kurzen Abwehr-Check!

Gesund Konkret
09.11.2026 06:30
So machen Sie es angreifenden Viren besonders schwer.
So machen Sie es angreifenden Viren besonders schwer.(Bild: ag visuell - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Eine Erkältung kommt selten gelegen! Doch wie gut unterstützen Sie Ihren Körper dabei, sich gegen Viren und andere Erreger zu wehren? Unser Abwehr-Check zeigt, welche kleinen Gewohnheiten im Alltag den Unterschied machen können. Haken Sie einfach Punkt für Punkt nacheinander ab und stärken Sie Ihre Abwehr!

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Zeit, einen kurzen Blick auf die eigenen Gewohnheiten zu werfen: Unser Check zeigt Ihnen, ob Sie Ihre körpereigenen Abwehrkräfte dabei unterstützen, Erkältungen vorzubeugen. Einfach durchgehen und abhakerln! Los geht’s:

  • Genug getrunken? Flüssigkeit hilft, die Schleimhäute feucht zu halten. Das ist wichtig, weil diese eine natürliche Barriere gegen die Erreger bilden. Immer ein Glas Wasser griffbereit zu haben, ist auch bei trockener Raumluft (leider kann man sie nicht immer vermeiden) ein guter Anfang.
  • Hände gewaschen? Unsere Hände kommen ständig mit Oberflächen in Kontakt. Regelmäßiges und gründliches Waschen ist deshalb besonders nach dem Heimkommen, Naseputzen und vor dem Essen wichtig. Wasser und Seife sind dabei ein eingespieltes Team. Unterwegs eignet sich ein Mittel zur Händedesinfektion.
  • Mundpflege erledigt? Im Mund leben zahlreiche Mikroorganismen, die zusammen das orale Mikrobiom bilden. Darunter können auch Krankheitserreger sein. Steril muss es dort natürlich nicht sein. Gründliches Zähneputzen und die Reinigung der Zahnzwischenräume gehören aber täglich dazu – selbst wenn man sich schlapp fühlt. Auch Speichel leistet seinen Beitrag: Er befeuchtet den Mund und unterstützt die natürliche Abwehr.
  • Räume gelüftet? Regelmäßiges Lüften verbessert das Raumklima und hilft, die Konzentration von Viren zu verringern – besonders in gemeinsam genutzten Zimmern. Also, am besten gleich frische Luft hereinlassen!
  • Ausreichend geschlafen? Schlaf hilft dem Körper bei der Erholung und unterstützt die Immunfunktion. Wer die Nachtruhe oft zugunsten seiner Lieblingsserie verkürzt, sollte diesen Punkt besonders im Blick behalten.
  • In die Armbeuge gehustet? Immer in die Armbeuge husten und niesen. Einmaltaschentücher verwenden und anschließend die Hände waschen oder desinfizieren – das verringert die Weitergabe von Krankheitserregern.
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