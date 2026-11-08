Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung

Liste mit 21 Personen

Mitte August hatte das Verteidigungsministerium Bundesheermitarbeiter und Milizsoldaten per E-Mail vor der Kontaktaufnahme durch mutmaßliche russische Agenten gewarnt und um Hinweise gebeten. Auf dieser Liste standen 21 Personen, deren Namen aus einem vom russischen Exilmedium „Proekt“ veröffentlichten Datenleck stammten, aber schon länger im Visier österreichischer Behörden gewesen sein sollen.