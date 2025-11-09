Lei(n)wand! Diese Kino-Ikone erfand heutige Welt

„Jedes Mädchen kann glamourös sein. Alles, was es zu tun braucht, ist still dazustehen und dümmlich dreinzublicken.“ Ob der Sager wirklich genau so und von ihr fiel, ist umstritten. Offen, entlarvend, selbstironisch hätte er jedenfalls zu Hedy Lamarr gepasst. Mit oberflächlichen Interview-Fragen war die Hollywood-Diva zeitlebens konfrontiert. Auch als „Opfer“ ihrer Zeit …