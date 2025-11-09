Vorteilswelt
Skandalös brillant

Lei(n)wand! Diese Kino-Ikone erfand heutige Welt

Wissenschaft
09.11.2025 10:41
Die Erfindung von Hollywood-Star Hedy Lamarr war bahnbrechend für die heutige Welt.
Die Erfindung von Hollywood-Star Hedy Lamarr war bahnbrechend für die heutige Welt.

Hollywood-Star und Femme fatale, aber auch „stille“ Kriegsheldin und brillante Technik-Tüftlerin: Hedy Lamarr lebte auf der Überholspur. Anlässlich des Tags der Erfinder am 9. November, ihrem Geburtstag, rücken wir die vielschichtige Austro-Amerikanerin ins Rampenlicht.

„Jedes Mädchen kann glamourös sein. Alles, was es zu tun braucht, ist still dazustehen und dümmlich dreinzublicken.“ Ob der Sager wirklich genau so und von ihr fiel, ist umstritten. Offen, entlarvend, selbstironisch hätte er jedenfalls zu Hedy Lamarr gepasst. Mit oberflächlichen Interview-Fragen war die Hollywood-Diva zeitlebens konfrontiert. Auch als „Opfer“ ihrer Zeit …

Folgen Sie uns auf