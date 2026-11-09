Walter Eselböcks Geheimnis für ein langes Leben

Walter Eselböck zieht sich noch rasch seine Schürze über. Er will keine Zeit verlieren. Schließlich freut sich seine Frau Eveline schon aufs Mittagessen. Routiniert greift der 69-Jährige zum Messer und schneidet eine Fenchelknolle in hauchdünne Scheiben. So dünn, dass die Blätter beinahe durchsichtig sind, beträufelt sie mit Zitronensaft, gibt Salz und einen Schuss Olivenöl dazu und lässt sie marinieren.