Walter Eselböcks Geheimnis für ein langes Leben

Saisonales Obst und Gemüse, frische Kräuter, regionale Produkte – die Top-Gastronomie entdeckt Gerichte mit heilender Wirkung. Spitzenkoch Walter Eselböck kehrt zu den Wurzeln des einfachen Essens zurück. Gemeinsam mit Arzt Johannes Huber legt er nun ein Buch über unsere Nahrung als Medizin vor – mit Rezepten, die Jahrtausende alt sind.
Walter Eselböck zieht sich noch rasch seine Schürze über. Er will keine Zeit verlieren. Schließlich freut sich seine Frau Eveline schon aufs Mittagessen. Routiniert greift der 69-Jährige zum Messer und schneidet eine Fenchelknolle in hauchdünne Scheiben. So dünn, dass die Blätter beinahe durchsichtig sind, beträufelt sie mit Zitronensaft, gibt Salz und einen Schuss Olivenöl dazu und lässt sie marinieren.
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