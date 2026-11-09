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Spielerpass-Cup

„Ich habe keinen Plan, wie man ein Spiel pfeift“

Fußball National
09.11.2026 15:10
Große Emotionen, wohin das Auge reicht.
Große Emotionen, wohin das Auge reicht.(Bild: Spielerpass)
Porträt von Kilian Wazik
Porträt von Dorian Seistock
Von Kilian Wazik und Dorian Seistock

Bei der neunten Auflage des Spielerpass-Cups stand erneut die Inklusion und der Spaß am Sport im Mittelpunkt. Zahlreiche Promis und Ex-Kicker gaben sich ebenso die Blöße, schlüpften in die ungewohnte Rolle des Schiedsrichters. Dabei machten sie eine mehr oder weniger gute Figur ...

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Lachende Gesichter, Abklatschen mit dem Gegner, Applaus von den Rängen. Zum bereits neunten Mal fand am vergangenen Wochenende in St. Pölten der Spielerpass-Cup statt, seines Zeichens das größte Hallenturnier des Landes für Menschen mit Behinderung. Der sportliche Sieger hieß am Ende 1860 München, im Mittelpunkt stand aber die Inklusion und der Spaß am Kicken!

Den hatten auch sämtliche Star-Gäste, die in die oftmals ungewohnte Rolle des Schiedsrichters schlüpften. Mit mehr oder weniger Fachwissen. „Ich hab keinen Plan, wie man ein Fußballspiel pfeift. Bin also der richtige Mann für diesen Job“, lachte etwa Musiker Marco Pogo. Auch Kabarettist Gernot Kulis hatte mit dem Regelwerk zu kämpfen. „Im ersten Spiel wurden mir erst die Regeln erklärt, nachdem ich in den ersten zehn Sekunden gleich amal einen Fehlpfiff fabriziert habe.“

Das Schiri-Team beim neunten Spielerpass-Cup.
Das Schiri-Team beim neunten Spielerpass-Cup.(Bild: Spielerpass)

Weniger davon gab’s bei Manuel Ortlechner. „Wäre aber auch traurig, wenn ich mich nach über 20 Jahren noch immer nicht auskennen würde“, scherzte der Ex-Austria-Kapitän. Der in seiner damaligen Rolle um Schiri-Diskussionen freilich nicht herumkam. Und gestern? „Denen ist egal, ob ich mal gekickt habe. Jeder möchte gewinnen, deswegen dürfen’s mich auch ruhig amal schimpfen.“

Das nahm auch Ex-Profi-Boxer Marcos Nader nicht persönlich. Seine Linie generell? „Ich lass einiges laufen“, erzählte der 36-Jährige. „Dann macht’s mehr Spaß. Ich habe ja selber bis zur U10 gekickt, dann war das Boxen interessanter. Wobei ich mich eh ärgere, im Fußball hätte ich sicher mehr Geld verdienen können!“

Der Spaß am Fußball kam beim Hallenturnier nicht zu kurz.
Der Spaß am Fußball kam beim Hallenturnier nicht zu kurz.(Bild: Spielerpass)

Aber auch das auf dem Feld Gebotene ließ sich sehen – bei Kampfgeist und Siegeswille blieb die Fairness nicht auf der Strecke. „Von dieser Mentalität kann sich so manch ein junger Kicker was abschauen“, sagte Admira-Legende Wolfgang Knaller. Und Ex-England-Legionär Paul Scharner legte nach: „Richtig schön, wie enorm viel Begeisterung für den Sport hier herrscht!“

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