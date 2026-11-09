„Ich habe keinen Plan, wie man ein Spiel pfeift“

Weniger davon gab’s bei Manuel Ortlechner. „Wäre aber auch traurig, wenn ich mich nach über 20 Jahren noch immer nicht auskennen würde“, scherzte der Ex-Austria-Kapitän. Der in seiner damaligen Rolle um Schiri-Diskussionen freilich nicht herumkam. Und gestern? „Denen ist egal, ob ich mal gekickt habe. Jeder möchte gewinnen, deswegen dürfen’s mich auch ruhig amal schimpfen.“

Das nahm auch Ex-Profi-Boxer Marcos Nader nicht persönlich. Seine Linie generell? „Ich lass einiges laufen“, erzählte der 36-Jährige. „Dann macht’s mehr Spaß. Ich habe ja selber bis zur U10 gekickt, dann war das Boxen interessanter. Wobei ich mich eh ärgere, im Fußball hätte ich sicher mehr Geld verdienen können!“