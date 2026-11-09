Am Knie verletzt! Sorgen um Lamine Yamal

Sorgen um Lamine Yamal! Barcas Flügelspieler klagte nach der Ligapartie gegen Atlético Madrid am Sonntag über Beschwerden im rechten Knie. Nun steht fest: Yamal wird während der Länderspielpause nicht zur spanischen Nationalmannschaft stoßen.
Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird der 19-Jährige beim Länderspiel Spaniens gegen Tschechien am Donnerstag fehlen. Nach den Untersuchungen wurde entschieden, dass Yamal vorerst in Barcelona bleibt, um sich dort zu erholen.
Vor dem Spiel gegen England am 15. November im Metropolitano soll er jedoch zur spanischen Nationalmannschaft stoßen. Der medizinische Stab des Verbandes steht mit den Ärzten Barcelonas in Kontakt und beurteilt seinen Zustand laufend.
Neben Yamal fehlt vorerst auch der erkrankte Mittelstürmer Mikel Oyarzabal im spanischen Aufgebot. Auch er soll am Sonntag wieder zur Verfügung stehen. Spanien liegt mit zwölf Punkten aus vier Spielen an der Spitze der Gruppe.
90 Minuten gegen Atlético
Gegen Atlético stand Yamal die gesamte Partie auf dem Platz und bereitete einen Treffer vor. Barcelona gewann durch zwei Tore von Fermín López mit 2:1. Für Yamal war es bereits die achte Vorlage in dieser La-Liga-Saison. Außerdem erzielte er zehn Tore und kam in der Liga bislang auf 995 Einsatzminuten.
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