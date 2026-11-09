Am Knie verletzt! Sorgen um Lamine Yamal

90 Minuten gegen Atlético

Gegen Atlético stand Yamal die gesamte Partie auf dem Platz und bereitete einen Treffer vor. Barcelona gewann durch zwei Tore von Fermín López mit 2:1. Für Yamal war es bereits die achte Vorlage in dieser La-Liga-Saison. Außerdem erzielte er zehn Tore und kam in der Liga bislang auf 995 Einsatzminuten.