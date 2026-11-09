1-Euro-Döner: Eröffnung von Imbissladen eskalierte

Lockangebote

Online wurde die Eröffnung im Vorfeld stark beworben. Auf Instagram wurden zahlreiche Videos auf dem Account „foodloveressen“ gepostet. Ein Mann, der sich in den Videos Musti nennt und einer der Betreiber sein dürfte, ist dabei häufig vor dem neuen Laden „Food Lover“ im Osten der Stadt zu sehen. Er lockte vorab unter anderem mit einem „Umrah-Gewinnspiel und iPhone 18-pro-max-Gewinnspiel“. Und betonte: „Vergiss nicht, da teilzunehmen“.