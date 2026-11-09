Attacken auf Polizei
1-Euro-Döner: Eröffnung von Imbissladen eskalierte
Die Eröffnung eines Döner-Imbisses in der deutschen Stadt Dortmund hat für negative Schlagzeilen gesorgt. Die Betreiber warben im Vorfeld mit einer Billig-Aktion und Gewinnspielen, es kamen Hunderte Menschen. Die Lage eskalierte jedoch komplett, es kam zu Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizisten ...
Am Sonntagnachmittag wollten Hunderte Menschen, darunter viele Minderjährige, einen Döner zum Schnäppchenpreis um einen Euro ergattern. Der Betreiber hatte zuvor online das besondere Eröffnungsangebot beworben, wie die Polizei mitteilte.
Trotz eines eigens engagierten Sicherheitsdienstes geriet die Situation vor dem Geschäft außer Kontrolle, sodass der Ladenbesitzer die Polizei rief. In der Folge kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.
Video: Die Lage vor dem Döner-Laden eskalierte komplett
Stühle und Flaschen auf Polizisten
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien diese mit Flaschen, Steinen, Pyrotechnik, einem E-Scooter und einem Stuhl beworfen worden, so eine Sprecherin der Exekutive gegenüber mehreren deutschen Medien. Man habe auf der stark befahrenen Straße vor dem Imbiss zeitweise den Stadtbahnverkehr einstellen müssen.
Auch ein Polizeiauto wurde durch Steine beschädigt. Die Beamten zogen daraufhin weitere Kräfte zusammen, auch eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei sei zum Einsatz gekommen. Ein Hubschrauber habe die Lage aus der Luft beobachtet. „Events, oder auch wie zuletzt Versammlungen, werden seit einiger Zeit von Menschen in Beschlag genommen, die auf nichts anderes aus sind, als auf Gewalt“, betonte der Dortmunder Polizeipräsident Tim Frommeyer.
Schreckschusswaffe sichergestellt
Bei der Durchsuchung einer Person, die sich der Aufforderung widersetzt hatte, den Platz zu verlassen, wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Es wurden mehrere Strafverfahren – unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Beleidigung – eingeleitet. Unter den mutmaßlichen Angreifern sollen auch Kinder gewesen sein. Es hatte keine Verletzten gegeben. Zunächst war eine Person vorläufig festgenommen worden.
Zudem werten die Ermittler nun umfangreiches Videomaterial aus. Es gehe darum, weitere Störer und Straftäter zu ermitteln, berichtete die Polizeisprecherin.
Auch Betreiber im Fokus der Ermittler
Man prüfe auch, ob der Geschäftsinhaber zur Verantwortung gezogen werde, er womöglich die Einsatzkosten tragen müsse, schilderte die Sprecherin. Wer eine Eröffnung online so stark bewerbe, auch in Verbindung mit einem Glücksspiel, müsse mit massivem Andrang als Folge rechnen. Zwar habe der Betreiber einen Sicherheitsdienst organisiert, der sei aber völlig überfordert gewesen.
Lockangebote
Online wurde die Eröffnung im Vorfeld stark beworben. Auf Instagram wurden zahlreiche Videos auf dem Account „foodloveressen“ gepostet. Ein Mann, der sich in den Videos Musti nennt und einer der Betreiber sein dürfte, ist dabei häufig vor dem neuen Laden „Food Lover“ im Osten der Stadt zu sehen. Er lockte vorab unter anderem mit einem „Umrah-Gewinnspiel und iPhone 18-pro-max-Gewinnspiel“. Und betonte: „Vergiss nicht, da teilzunehmen“.
Am Eröffnungstag ruderte er zurück: „Freunde, Umrah-Gewinnspiel machen wir heute nicht, das Gewinnspiel iPhone auch nicht. Es ist zu viel Chaos“. Zu sehen ist ein durchgestrichenes Plakat, das iPhones zeigt und zugleich für eine Reise nach Umrah in Saudi-Arabien im Jänner wirbt.
Auf Instagram kündigte der Betreiber nun „ein weitreichendes Statement“ an. Die Lage sei eskaliert, es seien mehr als 1000 Menschen vor Ort gewesen, heißt es auf Instagram. „Einige davon konnten sich leider überhaupt nicht benehmen und dafür stehen wir auch nicht.“
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