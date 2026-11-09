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Erfindergeist im Fokus

Vom Ergometer-Booster zum „bierigen“ Snack

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09.11.2026 14:21
Österreichs Erfindern geht regelmäßig ein Licht für Innovationen auf.
Österreichs Erfindern geht regelmäßig ein Licht für Innovationen auf.(Bild: stock.adobe.com/Igor Yaruta, OPEV (KI-bearbeitet))
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Sie grübeln, basteln, tüfteln herum – und am Ende steht oft ein Prototyp mit Wow-Effekt! Rund um den Tag der Erfinder am 9. November schauen und staunen wir, welche Innovationen Österreichs Daniel(a) Düsentriebs entwickelten – vom Ergometer-Booster bis zum „bierigen“ Snack ...

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Wenn man wissen möchte, wie es um den rot-weiß-roten Erfindergeist bestellt ist, fragt man am besten bei Rainer Wokatsch nach. Jahr für Jahr setzt sich der OPEV-Präsident mit seinem Österreichischen Patentinhaber- und Erfinderverband dafür ein, dass hiesige innovative Ideen entsprechend gewürdigt werden – und bestenfalls zugkräftige Unterstützer finden.

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