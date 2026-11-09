Vom Ergometer-Booster zum „bierigen“ Snack

Wenn man wissen möchte, wie es um den rot-weiß-roten Erfindergeist bestellt ist, fragt man am besten bei Rainer Wokatsch nach. Jahr für Jahr setzt sich der OPEV-Präsident mit seinem Österreichischen Patentinhaber- und Erfinderverband dafür ein, dass hiesige innovative Ideen entsprechend gewürdigt werden – und bestenfalls zugkräftige Unterstützer finden.