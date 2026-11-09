100.000 Teilnehmer für „Herzensprojekt“ gesucht

Die Medizin ist heute hochtechnologisch und vermag vieles zu reparieren. Was ist in Zukunft noch möglich?

Es tut sich ungemein viel in der Forschung und der klinischen Praxis. Viele Eingriffe können heute bereits minimalinvasiv mittels Kathetertechniken durchgeführt werden. Als Beispiel möchte ich die Herzklappen-Operation nennen, bei der im herkömmlichen Verfahren der Brustkorb geöffnet wird. Für ältere Patienten ist so ein Eingriff unter Umständen keine Option mehr. Ihnen können wir heute dank Katheterverfahren minimalinvasive Methoden anbieten. Bereits gute Daten gibt es zur sogenannten TAVI-Methode. Das ist ein minimalinvasives Verfahren zum Ersatz einer verengten Aortenklappe. Das Beispiel zeigt, dass wir in der Medizin für unterschiedliche Patienten individuelle Lösungen anbieten können.