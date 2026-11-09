100.000 Teilnehmer für „Herzensprojekt“ gesucht

Das Herz ist unser zentraler Motor. Gerät es ins Stocken, bedeutet das höchste Alarmstufe. Eine Studie soll aufzeigen, dass Vorhofflimmern dank einer App gut erkannt werden kann. Forscher suchen dafür 100.000 Teilnehmer. Wie wichtig Früherkennung ist, erklärt Kardiologe Axel Bauer von der Klinik Innsbruck im „Krone“-Gespräch.
Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung bei Erwachsenen. Die Folgen können dramatisch sein. „Rund ein Drittel der Schlaganfälle werden mit Vorhofflimmern in Zusammenhang gebracht“, berichtet Axel Bauer, Direktor der Kardiologie an der Uni-Klinik Innsbruck. Auch das Risiko für Herzschwäche und Demenz ist erhöht.
„Es ist eine riesige Studie“
Die gute Nachricht: Bei rechtzeitig erkanntem Vorhofflimmern lässt sich medizinisch viel tun. Und da setzt eine neue Studie an, an der Bauers Team an der Medizin-Uni gemeinsam mit Kollegen aus Tirol und anderen Bundesländern aktuell arbeitet. „Es ist eine riesige Studie, für die wir insgesamt 100.000 Österreicherinnen und Österreicher zum Mittun motivieren möchten“, sagt der Herzspezialist.
Vorhofflimmern frühzeitig erkennen
Gesucht werden Personen ab einem Alter von 65 Jahren. „Wir haben eine App entwickelt, mit der man über die Kamera des Smartphones den Puls messen kann“, beschreibt Bauer den Ablauf.
Anhand dieser daheim durchführbaren Messung soll es gelingen, Vorhofflimmern frühzeitig zu erkennen. „Gibt es in den Messungen Auffälligkeiten, dann erhalten die Teilnehmer in einem zweiten Schritt ein EKG-Pflaster zur genaueren Einschätzung. Bestätigt sich der Verdacht, erfolgt eine genaue medizinische Abklärung.“
Das Ziel: „Wir möchten aufzeigen, dass man Vorhofflimmern in vielen Fällen mit einfachen Mitteln frühzeitig erkennen kann und so unter anderem das Schlaganfallrisiko minimiert“, erklärt der Mediziner.
Gestartet ist das Projekt Ende Oktober. Über die Internetseite www.pulskontrolle.at können sich Interessierte (ab 65) anmelden.
„Krone“: Die Lebenserwartung steigt und steigt. Doch was bedeutet das für unser Herz?
Prof. Axel Bauer: Je älter die Menschen werden, desto mehr nehmen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu. Ab einem gewissen Alter ist die Zahl der Betroffenen sehr hoch. Und sie wird mit der Lebenserwartung weiter steigen. Gefäßveränderungen können zum Teil schon früh beginnen und ab 50 oder 60 relevant werden. Was bedeutet das? Erkrankungen, die durch Gefäßverkalkungen verursacht werden, nehmen zu. Dazu gehört zum Beispiel der Herzinfarkt. Auch Klappenerkrankungen nehmen mit dem Alter ganz eindeutig zu.
Immer wieder hört man von Spitzensportlern, die während eines Wettkampfes einen Herznotfall erleiden. Bahnt sich da eine gefährliche Entwicklung an?
Solche tragischen Ereignisse erregen natürlich große Aufmerksamkeit. Doch man kann daraus keine allgemeine Entwicklung ablesen. Wenn junge Menschen einen plötzlichen Herztod sterben, dann steckt dahinter oft eine andere Genese, etwa eine genetisch bedingte Herzmuskelerkrankung. Das ist dann kein klassischer Herzinfarkt durch eine altersbedingte Gefäßverkalkung.
Heute bewegen sich auch viele Hobbysportler in Extrembereichen. Schadet das dem Herzen?
Ich bin kein Sportmediziner, aber übermäßige Belastung kann für das Herz natürlich gefährlich werden. Grundsätzlich ist Bewegung für die Herzgesundheit und ein gesundes Altern wichtig und sehr effektiv.
Man kann selbst viel für seine Herzgesundheit tun. Das Vermeiden von negativem Stress gehört dazu.
Prof. Axel Bauer
Was noch?
Man kann selbst viel für seine Herzgesundheit tun. Das Vermeiden von negativem Stress gehört dazu, gesunde Ernährung mit wenig Zucker, Verzicht aufs Rauchen und Gewichtsreduktion bei Übergewicht. Aber auch Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung und Lärm spielen eine Rolle. Es sind oft komplexe Zusammenhänge, die letztlich zu einer Herzerkrankung führen können.
Aber auch genetische Faktoren spielen eine Rolle.
Ja. Es gibt Menschen mit genetisch bedingt hohem Cholesterinspiegel oder hohen Blutfettwerten. Die können wir dank moderner Medizin gut unterstützen, dennoch lange das Herz zu schützen. Dafür ist aber eine frühe Abklärung wichtig. Wer also aus der Familie solche Vorbelastungen kennt, sollte das mit seinem Arzt besprechen.
Wie groß sind die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerherzen?
Da gibt es einige. Das weibliche Herz unterscheidet sich in Anatomie, Funktion und Krankheitsbild doch deutlich vom männlichen. Hormonell bedingt steigt das Risiko für Herzerkrankungen bei Frauen später als bei Männern. Die Symptome bei einem Infarkt sind andere, oft sehr unspezifische. Darauf müssen wir immer wieder aufmerksam machen, damit Betroffene rechtzeitig und richtig versorgt werden. Auch die Behandlung bedarf bei Frauen oft anderer Ansätze, weil etwa ihre Gefäße zarter und dünner sind.
Die Medizin ist heute hochtechnologisch und vermag vieles zu reparieren. Was ist in Zukunft noch möglich?
Es tut sich ungemein viel in der Forschung und der klinischen Praxis. Viele Eingriffe können heute bereits minimalinvasiv mittels Kathetertechniken durchgeführt werden. Als Beispiel möchte ich die Herzklappen-Operation nennen, bei der im herkömmlichen Verfahren der Brustkorb geöffnet wird. Für ältere Patienten ist so ein Eingriff unter Umständen keine Option mehr. Ihnen können wir heute dank Katheterverfahren minimalinvasive Methoden anbieten. Bereits gute Daten gibt es zur sogenannten TAVI-Methode. Das ist ein minimalinvasives Verfahren zum Ersatz einer verengten Aortenklappe. Das Beispiel zeigt, dass wir in der Medizin für unterschiedliche Patienten individuelle Lösungen anbieten können.
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