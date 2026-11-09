Weltmeisterin verkündet überraschend Karriereende

Ex-Weltmeisterin Ema Klinec aus Slowenien hat am Montag, weniger als zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer, überraschend das Ende ihrer Skisprung-Karriere verkündet. Ende Oktober hatte die 28-Jährige noch die Grand-Prix-Gesamtwertung für sich entschieden. Im vergangenen Winter kämpfte die Normalschanzen-Weltmeisterin von 2021 aber mit gesundheitlichen Problemen und verpasste den Großteil der Saison inklusive Olympia.