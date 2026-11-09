Was zählt, wenn dank KI jede Bewerbung perfekt ist

Künstliche Intelligenz formuliert überzeugende Motivationsschreiben, optimiert Lebensläufe und passt die Unterlagen innerhalb weniger Sekunden an jede beliebige Stellenausschreibung an. Was für Jobsuchende eine enorme Erleichterung bedeutet, stellt Personalabteilungen vor ein Problem: Wenn plötzlich alle Bewerbungen professionell klingen und scheinbar sämtliche Anforderungen erfüllen, wie findet man dann noch die richtigen Mitarbeiter?