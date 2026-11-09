Schlafprobleme? Diese Mittel könnten schuld sein

Wer nachts wach liegt, denkt meist an Stress, Sorgen oder zu viel Kaffee. Doch manchmal steckt etwas ganz anderes dahinter: Medikamente, die eigentlich gegen Krankheiten helfen sollen, können ausgerechnet dann für Probleme sorgen, wenn der Körper Ruhe braucht. Besonders fünf Gruppen von Arzneimitteln stehen dabei im Verdacht. Auch in Österreich sind sie weit verbreitet.