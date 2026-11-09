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Schlafprobleme? Diese Mittel könnten schuld sein

Gesund – News
09.11.2026 11:55
Schlaflos trotz Müdigkeit: Manchmal können auch Medikamente dafür verantwortlich sein.
Schlaflos trotz Müdigkeit: Manchmal können auch Medikamente dafür verantwortlich sein.(Bild: princeoflove - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wer nachts wach liegt, denkt meist an Stress, Sorgen oder zu viel Kaffee. Doch manchmal steckt etwas ganz anderes dahinter: Medikamente, die eigentlich gegen Krankheiten helfen sollen, können ausgerechnet dann für Probleme sorgen, wenn der Körper Ruhe braucht. Besonders fünf Gruppen von Arzneimitteln stehen dabei im Verdacht. Auch in Österreich sind sie weit verbreitet.

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Nicht nur aufputschende Mittel können den Schlaf beeinträchtigen. Selbst Medikamente gegen Bluthochdruck, Depressionen, Allergien oder Erkältungen können dafür verantwortlich sein. Die „New York Times“ hat Schlafexperten zu den häufigsten Schlafräubern aus der Hausapotheke befragt.

1. ADHS-Medikamente halten wach
Medikamente gegen ADHS können die Konzentration verbessern, gleichzeitig aber das Einschlafen erschweren. Besonders sogenannte Stimulanzien wie Methylphenidat oder Lisdexamfetamin erhöhen die Konzentration der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin im Gehirn. Das macht wacher und aufmerksamer – manchmal allerdings auch noch Stunden nach der Einnahme.

Wer unter Schlafproblemen leidet, sollte mit seinem Arzt über den Einnahmezeitpunkt sprechen. Eine möglichst frühe Einnahme kann helfen, damit die anregende Wirkung bis zum Abend nachlässt.

Nicht jedes Medikament macht müde. Manche Wirkstoffe können sogar das Einschlafen erschweren – ...
Nicht jedes Medikament macht müde. Manche Wirkstoffe können sogar das Einschlafen erschweren – das gilt auch für oft genutzte Erkältungsmittel.(Bild: JordiE/peopleimages.com - stock.adobe.com)

2. Erkältungsmittel können aufputschen
Auch Medikamente gegen eine verstopfte Nase können den Schlaf stören. Besonders der Wirkstoff Pseudoephedrin, der in manchen Erkältungs- und Allergiepräparaten enthalten ist, wirkt anregend. Er lässt die Nasenschleimhäute abschwellen, kann aber gleichzeitig Blutdruck und Herzfrequenz erhöhen.

Mögliche Folgen sind innere Unruhe und Herzklopfen. Wer deshalb schlecht schläft, kann sich in der Apotheke über Alternativen ohne Pseudoephedrin informieren.

3. Nikotinersatzprodukte als Schlafräuber
Wer mit dem Rauchen aufhört, kann vorübergehend unter Schlafproblemen leiden. Paradoxerweise können auch Nikotinpflaster, Kaugummis und Lutschtabletten dafür verantwortlich sein. Das enthaltene Nikotin wirkt stimulierend, erhöht die Konzentration von Dopamin und Noradrenalin und kann Herzfrequenz und Blutdruck steigern.

Wenn solche Produkte den Schlaf beeinträchtigen, sollten Betroffene mit einem Arzt oder einer Rauchentwöhnungsberatung über Dosierung und Einnahmezeitpunkt sprechen.

4. Antidepressiva wirken unterschiedlich
Auch Antidepressiva können den Schlaf beeinflussen – allerdings nicht bei jedem Menschen gleich. Zu den häufig eingesetzten Gruppen zählen SSRI und SNRI. Wirkstoffe wie Sertralin, Fluoxetin, Duloxetin oder Venlafaxin können bei manchen Patienten zu Unruhe und Einschlafproblemen führen, während andere davon eher müde werden.

Auch Bupropion kann aufgrund seiner anregenden Eigenschaften den Schlaf stören. Bei Problemen kann der Arzt gegebenenfalls den Einnahmezeitpunkt oder die Dosierung anpassen oder ein anderes Präparat verschreiben.

5. Wassertabletten treiben nachts aus dem Bett
Sogenannte Diuretika werden unter anderem bei Bluthochdruck, Herzschwäche sowie bestimmten Nieren- und Lebererkrankungen eingesetzt. Sie helfen dem Körper, überschüssiges Salz und Wasser auszuscheiden. Die dadurch verstärkte Urinproduktion kann allerdings auch nachts anhalten und Betroffene immer wieder auf die Toilette zwingen.

Eine frühere Einnahme am Tag kann helfen, nächtlichen Harndrang zu reduzieren. Änderungen sollten aber unbedingt mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

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Auch Betablocker und Kortison können stören
Die fünf genannten Gruppen sind nicht die einzigen möglichen Schlafräuber. Auch Betablocker, die beispielsweise gegen Bluthochdruck eingesetzt werden, können die körpereigene Melatoninproduktion beeinflussen. Das Schlafhormon spielt eine wichtige Rolle für den Schlaf-Wach-Rhythmus.

Daneben können Kortisonpräparate, Schilddrüsenhormone und bestimmte Antibiotika Schlafprobleme begünstigen. Welche Auswirkungen auftreten, hängt vom jeweiligen Wirkstoff und der individuellen Verträglichkeit ab.

Was Betroffene tun können
Wer plötzlich schlecht schläft, sollte auch überprüfen, ob kürzlich ein neues Medikament verschrieben wurde. Schlafprobleme sollten mit dem behandelnden Arzt oder Apotheker besprochen werden. Manchmal reicht bereits eine Anpassung des Einnahmezeitpunkts oder ein Wechsel des Präparats.

Zusätzlich helfen einfache Maßnahmen: Nachmittags möglichst auf Koffein verzichten, keinen Alkohol unmittelbar vor dem Schlafengehen trinken und auf ein dunkles, angenehm kühles Schlafzimmer achten. Regelmäßige Schlafenszeiten können ebenfalls die Schlafqualität verbessern.

Wichtig ist allerdings: Medikamente niemals eigenständig absetzen oder die Dosierung verändern (auch nicht nach der Beratschlagung mit Künstlicher Intelligenz).

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