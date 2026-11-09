Wer heuer über den Schönbrunner Christkindlmarkt schlendert, zahlt für den Punsch 5 bis 7 Euro. Zwar blieben neue Preissprünge gegenüber dem Vorjahr weitgehend aus, billig ist der Besuch für Familien aber längst nicht: Sobald Maroni, Eislaufen oder Karussellfahrten dazukommen, wird aus dem Winterzauber schnell ein kostspieliges Erlebnis. Sind Weihnachtsmärkte für Familien noch leistbar?
Können und wollen Sie sich die Preise auf den heimischen Christkindlmärkten noch leisten? Reden Sie jetzt in unserem neuen Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: