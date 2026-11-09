Wer heuer über den Schönbrunner Christkindlmarkt schlendert, zahlt für den Punsch 5 bis 7 Euro. Zwar blieben neue Preissprünge gegenüber dem Vorjahr weitgehend aus, billig ist der Besuch für Familien aber längst nicht: Sobald Maroni, Eislaufen oder Karussellfahrten dazukommen, wird aus dem Winterzauber schnell ein kostspieliges Erlebnis. Sind Weihnachtsmärkte für Familien noch leistbar?