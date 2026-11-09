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Sind Weihnachtsmärkte für Familien noch leistbar?

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09.11.2026 14:00
Wer die weihnachtliche Stimmung ausgiebig genießen will, muss mittlerweile tief in die Tasche ...
Wer die weihnachtliche Stimmung ausgiebig genießen will, muss mittlerweile tief in die Tasche greifen.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Wer heuer über den Schönbrunner Christkindlmarkt schlendert, zahlt für den Punsch 5 bis 7 Euro. Zwar blieben neue Preissprünge gegenüber dem Vorjahr weitgehend aus, billig ist der Besuch für Familien aber längst nicht: Sobald Maroni, Eislaufen oder Karussellfahrten dazukommen, wird aus dem Winterzauber schnell ein kostspieliges Erlebnis. Sind Weihnachtsmärkte für Familien noch leistbar?

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Können und wollen Sie sich die Preise auf den heimischen Christkindlmärkten noch leisten? Reden Sie jetzt in unserem neuen Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus:

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