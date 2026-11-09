„Der beste KI-Lebenslauf ist nicht der schönste“

ChatGPT und Co. liefern in Sekundenschnelle perfekt formulierte Bewerbungen. Doch wie können Jobsuchende da noch aus der Masse herausstechen? Karriere-Coachin Lisa Schultes erklärt, warum konkrete Erfolge wichtiger sind als schöne Worte und wie man KI für die eigene Bewerbung richtig nutzt.
„Krone“: Ist die klassische Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben noch zeitgemäß, obwohl diese mittlerweile von ChatGPT und Co. erstellt werden können?
Lisa Schultes: Auf alle Fälle! Ich muss als Bewerberin oder Bewerber zeigen, was ich kann und welchen Mehrwert ich für ein Unternehmen habe. Ein Lebenslauf gibt weiterhin einen Überblick über meine berufliche Laufbahn, meine Ausbildung und meine Erfahrungen. Das Motivationsschreiben bietet die Möglichkeit, genauer zu erklären, warum ich mich für eine bestimmte Stelle interessiere und weshalb ich dafür geeignet bin. Was sich allerdings verändert, ist die Aussagekraft einer perfekt formulierten Bewerbung. Schließlich kann heute nahezu jede Person mit KI professionelle Unterlagen erstellen. KI macht deshalb nicht die Bewerbung wertlos, sondern vor allem austauschbare Bewerbungen.
Wie kann man sich von den vielen scheinbar perfekten Bewerbungen abheben?Hier ist es wichtig, dass ich klar nenne, was ich bisher erreicht habe. Konkrete Kennzahlen: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich geführt? Welche Umsätze habe ich erzielt? Wo Zahlen vorhanden sind, können sie natürlich helfen. Aber nicht jeder berufliche Erfolg lässt sich in Zahlen messen. Entscheidend ist, den eigenen Beitrag konkret und nachvollziehbar zu machen.
Wenn ich beispielsweise im Einzelhandel Lehrlinge ausgebildet habe, kann ich beschreiben, wie ich die Einschulung organisiert und damit zu funktionierenden Arbeitsabläufen oder einer Entlastung des Teams beigetragen habe.
Es geht darum, Behauptungen mit konkreten Beispielen zu belegen. Statt einfach zu schreiben, dass ich teamfähig oder belastbar bin, sollte ich zeigen, in welchen Situationen ich diese Eigenschaften bereits erfolgreich eingesetzt habe. Habe ich ein Projekt geleitet? Einen Arbeitsablauf verbessert? Kosten reduziert oder neue Kunden gewonnen? Auch Menschen, die keine Führungsposition innehatten, können ihre Leistungen auf diese Weise sichtbar machen.
Wichtig ist außerdem, dass ich mich nicht nur auf meine bisherigen Aufgaben konzentriere, sondern auf die Ergebnisse meiner Arbeit. Unternehmen wollen wissen: Was bringt mir diese Person konkret?
Ist das immer so leicht zu benennen?
In meiner Coaching-Praxis erlebe ich immer wieder, dass Menschen ihre eigenen Leistungen und Stärken unterschätzen, weil vieles für sie längst selbstverständlich geworden ist. Oft liegt die eigentliche Herausforderung gar nicht darin, die richtigen Worte zu finden, sondern sich über den eigenen beruflichen Mehrwert und die nächsten Karriereschritte klar zu werden. Genau hier setzt meine Arbeit an: Wir schärfen die strategische Positionierung und erarbeiten, wie sich Kompetenzen, Erfahrungen und persönliche Stärken überzeugend vermitteln lassen. Ein Lebenslauf sollte nicht nur zeigen, was jemand gemacht hat, sondern auch, was dieser Mensch bewirkt hat.
Wie kann ich ChatGPT sinnvoll für Bewerbungen nutzen?
Besonders hilfreich finde ich KI als Sparringspartner: Ich kann mir gezielte Fragen zu meinen Stärken und Erfahrungen stellen lassen oder ein Bewerbungsgespräch simulieren. KI kann dabei viel unterstützen. Sie ersetzt aber nicht automatisch die persönliche Reflexion und strategische Auseinandersetzung mit den eigenen beruflichen Zielen. Gerade bei wichtigen Karriereschritten kann ein erfahrener Blick von außen helfen, eigene Denkmuster zu hinterfragen, neue Perspektiven zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist jedenfalls, dass die Bewerbung authentisch bleibt und ich keine Kompetenzen oder Erfolge darstelle, die ich tatsächlich nicht habe. KI kann meine Bewerbung besser formulieren. Sie kann mich aber nicht kompetenter machen.
Erkennt man Bewerbungen, die mit ChatGPT geschrieben wurden?
Ich arbeite selbst viel mit KI und erkenne durchaus gewisse sprachliche Muster, etwa wiederkehrende Formulierungen oder einen auffällig glatten Schreibstil. Ein eindeutiger Nachweis ist das natürlich nicht. Besonders auffällig können austauschbare Formulierungen sein, die zwar professionell klingen, aber wenig über den Menschen dahinter aussagen. Deshalb ist es wichtig, die Texte nicht einfach ungeprüft zu übernehmen, sondern mit konkreten Erfahrungen, individuellen Formulierungen und persönlichen Beispielen zu ergänzen. Viel interessanter finde ich aber eine andere Frage: Was erfahre ich durch die Bewerbung tatsächlich über den Menschen dahinter? Denn sprachlich perfekt ist nicht automatisch inhaltlich überzeugend. Das Problem ist nicht, dass man ChatGPT in der Bewerbung erkennt. Sondern, dass man den Menschen dahinter nicht mehr erkennt.
Was muss ich bei der Gestaltung meines Lebenslaufs beachten?
Ein Lebenslauf muss heute zwei Anforderungen erfüllen: Er sollte von digitalen Bewerbermanagementsystemen möglichst problemlos verarbeitet werden können und gleichzeitig einem Menschen auf den ersten Blick zeigen, warum jemand für eine Position interessant ist. Denn viele Unternehmen nutzen digitale Systeme, um Bewerbungen zu verwalten und Informationen aus Lebensläufen auszulesen.
Der beste Lebenslauf ist nicht der schönste, sondern der, der auf den ersten Blick zeigt, warum ich die richtige Person für den Job bin.
Lisa Schultes
Das bedeutet: weniger aufwendige Grafiken, ungewöhnliche Schriftarten oder komplizierte Layouts, dafür eine klare Struktur. Die wichtigsten Informationen sollten auf einen Blick erkennbar sein. Besonders hilfreich sind eindeutige Überschriften wie „Berufserfahrung“, „Ausbildung“ und „Kompetenzen“. Auch relevante Begriffe aus der Stellenausschreibung sollten im Lebenslauf vorkommen, sofern sie tatsächlich zu den eigenen Qualifikationen passen. Der beste Lebenslauf ist nicht der schönste, sondern der, der auf den ersten Blick zeigt, warum ich die richtige Person für den Job bin.
Wie erkennen Unternehmen überhaupt noch, wer wirklich für einen Job geeignet ist, wenn sich Dutzende oder Hunderte Menschen bewerben?
Einige Unternehmen setzen bereits KI-gestützte Lösungen zur Unterstützung der Bewerbervorauswahl ein. Bei vielen steht aber noch ein Mensch dahinter, der bei unklaren oder nicht zuordenbaren Angaben eingreift. Ob das in zwei Jahren noch so sein wird, weiß man nicht.
Generell geht die Tendenz aber zu Bewerbungsprozessen, in denen die Bewerberinnen und Bewerber zeigen müssen, was sie tatsächlich können. Ein Ansatz dabei ist das sogenannte Skills-based Hiring. Hier geht es weniger ausschließlich um Abschlüsse, bisherige Arbeitgeber oder Jobtitel, sondern stärker um die tatsächlichen Fähigkeiten. Diese werden beispielsweise anhand von Arbeitsproben, Fallstudien, strukturierten Interviews oder Hearings überprüft. In meiner Coaching-Praxis begleite ich Fach- und Führungskräfte bei der strategischen Vorbereitung auf solche Auswahlverfahren. Dabei geht es nicht nur um einen überzeugenden Auftritt, sondern vor allem darum, die eigenen Kompetenzen, Entscheidungen und Lösungsansätze nachvollziehbar darzustellen.
1. Erfolge statt Floskeln nennen
Teamfähig, flexibel und belastbar? Solche Eigenschaften allein überzeugen heute kaum noch. Nennen Sie stattdessen konkrete Beispiele: Welche Projekte haben Sie umgesetzt? Welche Abläufe verbessert? Welche Erfolge erzielt?
2. Zahlen sprechen lassen
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie geführt? Welche Umsätze erzielt oder Kosten eingespart? Konkrete Zahlen machen Ihre beruflichen Leistungen greifbar. Wichtig: Führen Sie nur Erfolge an, die tatsächlich stimmen und nachvollziehbar sind.
3. Auf die Stelle zuschneiden
Verschicken Sie nicht für jede Bewerbung denselben Lebenslauf! Passen Sie Ihre Erfahrungen und Kompetenzen an die ausgeschriebene Position an. ChatGPT kann Ihnen dabei helfen, relevante Fähigkeiten herauszuarbeiten und verständlich zu formulieren.
4. Weniger Design, mehr Übersicht
Verzichten Sie auf aufwendige Grafiken, ausgefallene Schriftarten und komplizierte Layouts. Setzen Sie auf eine klare Struktur und eindeutige Überschriften wie „Berufserfahrung“, „Ausbildung“ und „Kompetenzen“. So können auch digitale Bewerbermanagementsysteme Ihre Angaben leichter verarbeiten.
5. Den eigenen Mehrwert zeigen
Zählen Sie nicht nur Ihre bisherigen Aufgaben auf, sondern zeigen Sie, was Sie damit bewirkt haben. Unternehmen wollen wissen, welchen Beitrag Sie leisten können. Ihr Lebenslauf sollte deshalb auf den ersten Blick deutlich machen, warum Sie für die Stelle geeignet sind.
Haben damit Blender und Menschen, die sich gut verkaufen können, aber wenig können, künftig schlechtere Chancen auf einen Job?
Ja, davon gehe ich aus – zumindest dort, wo Unternehmen die tatsächlichen Fähigkeiten stärker überprüfen. Wer nur gut reden kann, aber fachlich wenig mitbringt, wird sich bei praktischen Aufgaben oder anspruchsvollen Hearings schwerer tun. Allerdings darf man eines nicht verwechseln: Sich überzeugend präsentieren zu können, ist keine Blenderei. Gerade bei Führungskräften ist es eine wesentliche Kompetenz, die eigenen Entscheidungen, Ideen und Leistungen klar vermitteln zu können. Wer nur gut reden kann, wird es künftig schwerer haben. Wer etwas kann und es auch überzeugend vermitteln kann, hat einen echten Vorteil.
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