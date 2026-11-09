„Der beste KI-Lebenslauf ist nicht der schönste“

1. Erfolge statt Floskeln nennen

Teamfähig, flexibel und belastbar? Solche Eigenschaften allein überzeugen heute kaum noch. Nennen Sie stattdessen konkrete Beispiele: Welche Projekte haben Sie umgesetzt? Welche Abläufe verbessert? Welche Erfolge erzielt?

2. Zahlen sprechen lassen

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie geführt? Welche Umsätze erzielt oder Kosten eingespart? Konkrete Zahlen machen Ihre beruflichen Leistungen greifbar. Wichtig: Führen Sie nur Erfolge an, die tatsächlich stimmen und nachvollziehbar sind.

3. Auf die Stelle zuschneiden

Verschicken Sie nicht für jede Bewerbung denselben Lebenslauf! Passen Sie Ihre Erfahrungen und Kompetenzen an die ausgeschriebene Position an. ChatGPT kann Ihnen dabei helfen, relevante Fähigkeiten herauszuarbeiten und verständlich zu formulieren.

4. Weniger Design, mehr Übersicht

Verzichten Sie auf aufwendige Grafiken, ausgefallene Schriftarten und komplizierte Layouts. Setzen Sie auf eine klare Struktur und eindeutige Überschriften wie „Berufserfahrung“, „Ausbildung“ und „Kompetenzen“. So können auch digitale Bewerbermanagementsysteme Ihre Angaben leichter verarbeiten.

5. Den eigenen Mehrwert zeigen

Zählen Sie nicht nur Ihre bisherigen Aufgaben auf, sondern zeigen Sie, was Sie damit bewirkt haben. Unternehmen wollen wissen, welchen Beitrag Sie leisten können. Ihr Lebenslauf sollte deshalb auf den ersten Blick deutlich machen, warum Sie für die Stelle geeignet sind.