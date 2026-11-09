Mehr Druck! ÖSV-Springerin träumt nun vom Fliegen

Die Vorsaison war für Skispringerin Hannah Wiegele zum Vergessen – die 25-Jährige holte lediglich drei Weltcup-Pünktchen, musste zwischendurch wieder im Europacup starten. „Am Ende ist es für mich nur darum gegangen, den Platz im ÖSV-Kader zu behalten – das war schon enttäuschend. Dass es gegen Ende im Interconti-Cup besser gelaufen ist, war nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt die Villacherin.