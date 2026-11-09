Gemüse gerettet, Arbeitsplätze jedoch gar nicht

„Gemüse gerettet, Arbeitsplätze nicht“ – unter diesem Motto fand gestern vor dem Ardo-Werk in Groß Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, eine große Protest- und Solidaritätskundgebung statt. Nach Aufruf der Gewerkschaften PRO-GE und GPA pilgerten Hunderte Menschen bereits vor acht Uhr früh bei eisiger Kälte und Nebel auf das Areal des Tiefkühlgemüsewerkes: Mitarbeiter, Konsumenten und auch zahlreiche Politiker kamen, um ihre Solidarität mit den bald 240 arbeitslosen Mitarbeitern zu bekunden.