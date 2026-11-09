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240 Jobs sind bald weg

Gemüse gerettet, Arbeitsplätze jedoch gar nicht

Niederösterreich
09.11.2026 14:21
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Rund 240 Menschen verlieren 2027 durch die Schließung des Tiefkühlgemüsewerkes Ardo in Groß-Enzersdorf ihre Arbeit. Sozialpläne fehlen jedoch. Betriebsrat, Gewerkschaft und Mitarbeiter kritisieren nun massiv die „Eiseskälte“ des belgischen Konzerns. 

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„Gemüse gerettet, Arbeitsplätze nicht“ – unter diesem Motto fand gestern vor dem Ardo-Werk in Groß Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, eine große Protest- und Solidaritätskundgebung statt. Nach Aufruf der Gewerkschaften PRO-GE und GPA pilgerten Hunderte Menschen bereits vor acht Uhr früh bei eisiger Kälte und Nebel auf das Areal des Tiefkühlgemüsewerkes: Mitarbeiter, Konsumenten und auch zahlreiche Politiker kamen, um ihre Solidarität mit den bald 240 arbeitslosen Mitarbeitern zu bekunden.

„Noch immer kein Sozialplan“
Hauptkritikpunkt: „Es gibt nach sechs Verhandlungen noch immer keinen Sozialplan von Seiten Ardos“, kritisiert Betriebsrat Dietmar Breiner. 190 Mitarbeiter und rund 50 Leiharbeiter stehen spätestens im August 2027 ohne Job da.

SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Szivas (2.v.l.) hofft auf ein baldiges Signal, um die ...
SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Szivas (2.v.l.) hofft auf ein baldiges Signal, um die Mitarbeiter abzusichern.(Bild: Doris Seebacher)
Sogar Konsumenten aus Wien kamen extra angereist.
Sogar Konsumenten aus Wien kamen extra angereist.(Bild: Doris Seebacher)
Unterstützung auch von Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen NÖ und AKNÖ-Präsident Markus ...
Unterstützung auch von Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen NÖ und AKNÖ-Präsident Markus Wieser kamen, um ihre Solidarität zu zeigen.(Bild: Doris Seebacher)
Massive Kritik gibt es an der sozialen Eiseskälte des Unternehmens Ardo.
Massive Kritik gibt es an der sozialen Eiseskälte des Unternehmens Ardo.(Bild: Doris Seebacher)
Eisige Kälte und dichter Nebel – trotzdem kamen hunderte Menschen zur Protest- und ...
Eisige Kälte und dichter Nebel – trotzdem kamen hunderte Menschen zur Protest- und Solidaritätskundgebung nach Groß-Enzersdorf.(Bild: Doris Seebacher)
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Viele Paare arbeiten hier im Betrieb. Familien, die hier ein Haus gebaut oder sich hier eine Wohnung gekauft haben, trifft es jetzt besonders hart.

Betriebsrat Dietmar Breiner

Bild: Doris Seebacher

„Ich bin seit 21 Jahren hier im Betrieb“, erzählt etwa eine 40-jährige Arbeitnehmerin. Die Kündigung sei für sie ein Schock. „Das war mein erster Job hier und ich wollte hier auch in Pension gehen“, erzählt sie traurig.

Unzufriedene Mitarbeiter und die Gewerkschaft marschierten gestern vor dem Ardo-Werk in ...
Unzufriedene Mitarbeiter und die Gewerkschaft marschierten gestern vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf auf.(Bild: Doris Seebacher)

Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der PRO-GE dazu: „Wir sprechen hier von einer unglaublichen sozialen Kälte.“ Und: „Wir kämpfen darum, weiterhin rot-weiß-rotes Gemüse auf unserem Mittagstisch zu haben.“

Lesen Sie auch:
Das Ardo-Werk schließt – die Versorgung geht aber weiter.
Nach Ardo-Schließung
Rot-weiß-rote Lösung für die Gemüseversorgung fix
06.11.2026

Auch Bürgermeisterin Monika Obereigner-Szivas hofft auf ein baldiges Signal, um die Mitarbeiter abzusichern, denn für ihre Region ist es besonders schwierig, einen weiteren Betrieb zu verlieren. „14 Tage Zeit geben wir Ardo noch Zeit, um einen gerechten Sozialplan anzubieten“, setzt Breiner dem belgischen Konzern ein letztes Ultimatum ...

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