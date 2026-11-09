Gemüse gerettet, Arbeitsplätze jedoch gar nicht

Rund 240 Menschen verlieren 2027 durch die Schließung des Tiefkühlgemüsewerkes Ardo in Groß-Enzersdorf ihre Arbeit. Sozialpläne fehlen jedoch. Betriebsrat, Gewerkschaft und Mitarbeiter kritisieren nun massiv die „Eiseskälte“ des belgischen Konzerns.
„Gemüse gerettet, Arbeitsplätze nicht“ – unter diesem Motto fand gestern vor dem Ardo-Werk in Groß Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, eine große Protest- und Solidaritätskundgebung statt. Nach Aufruf der Gewerkschaften PRO-GE und GPA pilgerten Hunderte Menschen bereits vor acht Uhr früh bei eisiger Kälte und Nebel auf das Areal des Tiefkühlgemüsewerkes: Mitarbeiter, Konsumenten und auch zahlreiche Politiker kamen, um ihre Solidarität mit den bald 240 arbeitslosen Mitarbeitern zu bekunden.
„Noch immer kein Sozialplan“
Hauptkritikpunkt: „Es gibt nach sechs Verhandlungen noch immer keinen Sozialplan von Seiten Ardos“, kritisiert Betriebsrat Dietmar Breiner. 190 Mitarbeiter und rund 50 Leiharbeiter stehen spätestens im August 2027 ohne Job da.
Viele Paare arbeiten hier im Betrieb. Familien, die hier ein Haus gebaut oder sich hier eine Wohnung gekauft haben, trifft es jetzt besonders hart.
Betriebsrat Dietmar Breiner
Bild: Doris Seebacher
„Ich bin seit 21 Jahren hier im Betrieb“, erzählt etwa eine 40-jährige Arbeitnehmerin. Die Kündigung sei für sie ein Schock. „Das war mein erster Job hier und ich wollte hier auch in Pension gehen“, erzählt sie traurig.
Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der PRO-GE dazu: „Wir sprechen hier von einer unglaublichen sozialen Kälte.“ Und: „Wir kämpfen darum, weiterhin rot-weiß-rotes Gemüse auf unserem Mittagstisch zu haben.“
Auch Bürgermeisterin Monika Obereigner-Szivas hofft auf ein baldiges Signal, um die Mitarbeiter abzusichern, denn für ihre Region ist es besonders schwierig, einen weiteren Betrieb zu verlieren. „14 Tage Zeit geben wir Ardo noch Zeit, um einen gerechten Sozialplan anzubieten“, setzt Breiner dem belgischen Konzern ein letztes Ultimatum ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.