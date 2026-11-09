2,4 Millionen Schulden: VSV schlittert in Pleite

Millionenloch bei den Einnahmen

Besonders brisant: Bei der Aufarbeitung wurde offenbar auch festgestellt, dass Teile der Einnahmen aus Aboverkäufen und Sponsoring, die eigentlich für den laufenden Spielbetrieb vorgesehen waren, bereits zur Begleichung von Verbindlichkeiten aus dem vergangenen Geschäftsjahr verwendet wurden. Bergauer hat diesbezüglich den früheren Geschäftsführer um Aufklärung ersucht.