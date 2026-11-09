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Knall im Eishockey

2,4 Millionen Schulden: VSV schlittert in Pleite

Eishockey
09.11.2026 10:28
(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Jetzt ist es offiziell: Der VSV hat beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt. Nach wochenlangem Kassasturz zieht Geschäftsführer Oliver Bergauer nun die Reißleine. Ein Sanierungsverfahren soll den Fortbestand des Villacher Eishockey-Profibetriebs sichern.

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Die Sorgen rund um den VSV haben sich bestätigt – und die finanzielle Lage ist offenbar noch dramatischer als bisher bekannt. Geschäftsführer Oliver Bergauer hat am Montag beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Damit soll die Zukunft des Villacher Profibetriebs gerettet werden.

2,4 Millionen Euro Schulden!
Im Zuge der Aufarbeitung der vergangenen Geschäftsjahre ist das wahre Ausmaß der finanziellen Probleme sichtbar geworden. Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund 2,4 Millionen Euro. Ein Großteil davon entfällt laut Bergauer auf noch anhängige Abgaben- und Beitragsverfahren.

„Schwieriger als gedacht!“
„Die wirtschaftliche Situation hat sich wesentlich schwieriger herausgestellt als zunächst erkennbar“, erklärt der Geschäftsführer, der mit 1. Oktober das Ruder übernommen hat. Sein Auftrag war von Beginn an klar: den Klub finanziell wieder auf gesunde Beine zu stellen.

VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer
VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer(Bild: Josef Kuess)

Millionenloch bei den Einnahmen
Besonders brisant: Bei der Aufarbeitung wurde offenbar auch festgestellt, dass Teile der Einnahmen aus Aboverkäufen und Sponsoring, die eigentlich für den laufenden Spielbetrieb vorgesehen waren, bereits zur Begleichung von Verbindlichkeiten aus dem vergangenen Geschäftsjahr verwendet wurden. Bergauer hat diesbezüglich den früheren Geschäftsführer um Aufklärung ersucht.

Die Folge ist eine Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro. Dieses Geld wird benötigt, um den angestrebten Sanierungsplan erfüllen zu können. Ziel ist eine Sanierungsquote von 20 Prozent für die Gläubiger.

Profibetrieb soll weiterlaufen
Trotz der schwierigen Ausgangslage gibt sich Bergauer kämpferisch. Das Sanierungsverfahren soll keinesfalls das Ende des Villacher Eishockeys bedeuten. Im Gegenteil: Gemeinsam mit Gläubigern soll ein Sanierungsplan ausgearbeitet werden, der die Fortführung des Unternehmens und damit auch des Profibetriebs ermöglicht.

Beitrag zur VSV-Rettung leisten
„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Finanzierungsbausteine abzusichern und die notwendigen Mittel aufzubringen“, betont Bergauer. Dafür brauche es allerdings einen gemeinsamen Kraftakt. Sponsoren, Partner, die Liga, weitere Förderer und auch die Fans seien gefragt, ihren Beitrag zur Rettung des VSV zu leisten.

Nachwuchs nicht betroffen
Eine wichtige Klarstellung gibt es auch für den Verein: Vom Sanierungsverfahren betroffen ist ausschließlich die EC VSV GmbH, in der der Profibetrieb geführt wird. Der Verein mit seinen Aktivitäten im Kinder-, Jugend- und Nachwuchsbereich ist davon nicht betroffen.

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VSV-Vorstand unterstützt
Obmann Manfred Herzog sichert der Geschäftsführung die Unterstützung zu: „Der Verein mit seinen Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und den Nachwuchs ist davon nicht betroffen. Als Vorstand unterstützen wir tatkräftig die Bemühungen der Geschäftsführung.“

Fortbestand sichern
Die kommenden Wochen werden für den VSV entscheidend. Jetzt geht es darum, die notwendigen finanziellen Mittel aufzutreiben und mit den Gläubigern eine Lösung zu finden. Das erklärte Ziel bleibt der Fortbestand des Villacher Profieishockeys.

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