Austro-Ironman mit Sensationsdebüt in Florida

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Sport-Mix
09.11.2026 14:07
Leon Paufer fühlte sich in Florida pudelwohl.
Leon Paufer fühlte sich in Florida pudelwohl.(Bild: zVg)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

In Panama City Beach (US-Bundesstaat Florida) wurde am vergangenen Wochenende Sportgeschichte geschrieben. Verantwortlich dafür: der Däne Magnus Ditlev! Der 29-jährige Triathlet absolvierte die 3,9 Schwimm-Kilometer, das 180-Kilometer-Radfahren und den abschließenden Marathon schneller als jeder andere Mensch vor ihm. Nicht das einzige Highlight am Golf von Mexiko.

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„Ich bin noch nie mehr als 27 Kilometer am Stück gelaufen und ich weiß auch nicht, wie das mit der Ernährung klappen wird“, hatte Triathlet Leon Pauger vor seinem Ironman-Debüt durchaus Zweifel. „Manchmal sitze ich schon da und frage mich, ob ich mir das wirklich antun will.“

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