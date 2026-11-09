Austro-Ironman mit Sensationsdebüt in Florida

In Panama City Beach (US-Bundesstaat Florida) wurde am vergangenen Wochenende Sportgeschichte geschrieben. Verantwortlich dafür: der Däne Magnus Ditlev! Der 29-jährige Triathlet absolvierte die 3,9 Schwimm-Kilometer, das 180-Kilometer-Radfahren und den abschließenden Marathon schneller als jeder andere Mensch vor ihm. Nicht das einzige Highlight am Golf von Mexiko.
„Ich bin noch nie mehr als 27 Kilometer am Stück gelaufen und ich weiß auch nicht, wie das mit der Ernährung klappen wird“, hatte Triathlet Leon Pauger vor seinem Ironman-Debüt durchaus Zweifel. „Manchmal sitze ich schon da und frage mich, ob ich mir das wirklich antun will.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.