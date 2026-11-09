Placebo-Konzert in Wien in letzter Minute abgesagt

Der Frontmann leide seit Tagen an schweren Grippesymptomen, nun wurde eine amtliche Kehlkopfentzündung diagnostiziert. Schon die letzten Tage habe er mehr schlecht als recht durchgehalten, um die vielen Fans bei den Konzerten in Europa nicht zu enttäuschen – ein normales Fortsetzen der Aktivitäten sei jetzt aber nicht mehr möglich. „Es tut uns sehr leid, dass wir die Konzerte in Wien und München verschieben müssen und verstehen die Enttäuschung all jener, die sich dafür Tickets gekauft haben“, so Molko in einem ersten Statement, „wir machen alles, was wir können, um diese beiden Konzerte so schnell wie möglich nachzuholen. Danke für euer Verständnis.“