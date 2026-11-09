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Brian Molko erkrankt

Placebo-Konzert in Wien in letzter Minute abgesagt

Musik
09.11.2026 14:25
Brian Molko (hier beim Frequency 2017 in St. Pölten zu sehen) ist erkrankt und muss die Konzerte ...
Brian Molko (hier beim Frequency 2017 in St. Pölten zu sehen) ist erkrankt und muss die Konzerte in der Wiener Stadthalle und München absagen.(Bild: APA/HERBERT P. OCZERET)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Morgen, am 10. November, hätte die britische Indie-Kult-Band Placebo in der Wiener Stadthalle rund 15.000 Fans begeistern sollen – daraus wird jetzt nichts, denn Frontmann Brian Molko liegt mit einer Kehlkopfentzündung flach. Ob es einen Ersatztermin geben wird, ist noch offen.

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Brian Molko und Österreich – das ist trotz vieler gefeierter Konzerte über die letzten 30 Jahre hinweg keine einfache Beziehung. Unvergessen etwa der Headliner-Auftritt beim Frequency 2012, wo er nach nur zwei Songs erkrankt von der Bühne musste und der Festivaltag unfreiwillig beendet werden musste. Immerhin einen Tag früher sind Placebo dieses Mal dran – im Zuge ihrer 30-Jahre-Jubiläumstour war ein Konzert morgen, am 10. November, in der Wiener Stadthalle anberaumt, das jetzt krankheitsbedingt leider ins Wasser fällt.

Der Frontmann leide seit Tagen an schweren Grippesymptomen, nun wurde eine amtliche Kehlkopfentzündung diagnostiziert. Schon die letzten Tage habe er mehr schlecht als recht durchgehalten, um die vielen Fans bei den Konzerten in Europa nicht zu enttäuschen – ein normales Fortsetzen der Aktivitäten sei jetzt aber nicht mehr möglich. „Es tut uns sehr leid, dass wir die Konzerte in Wien und München verschieben müssen und verstehen die Enttäuschung all jener, die sich dafür Tickets gekauft haben“, so Molko in einem ersten Statement, „wir machen alles, was wir können, um diese beiden Konzerte so schnell wie möglich nachzuholen. Danke für euer Verständnis.“

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Ticketbesitzer sollen ihre Karten behalten – weitere Infos werden in Kürze bekanntgegeben.

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