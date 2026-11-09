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23 Mitarbeiter vor Aus

Traunviertler Traditionsbetrieb wird geschlossen

Oberösterreich
09.11.2026 15:00
Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet (Symbolbild).
Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
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Von Krone Oberösterreich

Die vorhandenen Aufträge sollen noch abgearbeitet werden, dann ist Schluss: Der Maschinenbauer Rosensteiner aus Waldneukirschen (OÖ) ist in Konkurs und soll geschlossen werden. Von der Pleite sind 23 Mitarbeiter betroffen.

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Beim Maschinenbauer Rosensteiner aus Waldneukirchen im Traunviertel haben sich rund 1,4 Millionen Euro Schulden angehäuft. Am Montag wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das seit den 1980er-Jahren bestehende Traditionsunternehmen entwickelt und produziert landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Zum Produktportfolio gehören etwa Behandlungsstände für Rinder sowie Heckschaufeln für Traktoren und andere Trägerfahrzeuge.

Fünf Mitarbeiter sollen bestehende Aufträge abarbeiten
Nun steht die Firma mit aktuell noch 23 Mitarbeitern vor dem Aus. „Der Betrieb soll geschlossen und das Unternehmen liquidiert werden“, heißt es vom Gläubigerschutzverband AKV Europa. Einzelne Teilbereiche sollen allerdings noch rund vier Wochen weitergeführt werden, um vorhandene Aufträge abzuarbeiten und halbfertige Produkte fertigzustellen. Fünf Mitarbeiter sollen dafür weiterbeschäftigt werden.

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Gestiegene Kosten und weniger Aufträge
Als Gründe für die Insolvenz – es gibt 96 Gläubiger – führt das Unternehmen die gestiegenen Material- und Personalkosten an, ebenso wie einen Rückgang der Aufträge. Zusätzlich hätten die gesunkene Investitionsbereitschaft der Landwirtschaft in der Corona-Krise sowie die wirtschaftlichen Schwierigkeiten eines wichtigen Vertriebspartners die Rosensteiner GmbH belastet.

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