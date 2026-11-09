Traunviertler Traditionsbetrieb wird geschlossen

Fünf Mitarbeiter sollen bestehende Aufträge abarbeiten

Nun steht die Firma mit aktuell noch 23 Mitarbeitern vor dem Aus. „Der Betrieb soll geschlossen und das Unternehmen liquidiert werden“, heißt es vom Gläubigerschutzverband AKV Europa. Einzelne Teilbereiche sollen allerdings noch rund vier Wochen weitergeführt werden, um vorhandene Aufträge abzuarbeiten und halbfertige Produkte fertigzustellen. Fünf Mitarbeiter sollen dafür weiterbeschäftigt werden.