„Wirkt die HPV-Impfung auch im Nachhinein?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Gaby K. (32): „Ich hatte bereits mehrmals Genitalwarzen. Kann eine HPV-Impfung verhindern, dass sie wiederkommen?“
Dr. Heller Vitouch, Fachärztin für Dermatologie aus Wien: Die HPV-Impfung ist eine vorbeugende (prophylaktische) Impfung. Sie kann eine bereits bestehende HPV-Infektion oder vorhandene Genitalwarzen nicht behandeln und nach heutigem Wissensstand auch nicht verhindern, dass bereits behandelte Genitalwarzen erneut auftreten.
Humane Papillomaviren (HPV) sind äußerst verbreitet – die meisten sexuell aktiven Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens bald nach Aufnahme der sexuellen Aktivität. Während die meisten HPV-Infektionen folgenlos ausheilen, können länger anhaltende zu Erkrankungen führen.
Niedrigrisiko-HPV-Typen verursachen vor allem Genitalwarzen. Hochrisiko-HPV-Typen begünstigen die Entstehung von Krebsvorstufen und verschiedenen Tumorerkrankungen, insbesondere des Gebärmutterhalses, aber auch Anus, Penis sowie Mund- und Rachenraums.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.
Den größten Nutzen entfaltet die Impfung dementsprechend, wenn sie vor dem ersten Sexualkontakt verabreicht wird. Dann kann sie vor einer Infektion mit den in der Impfung enthaltenen HPV-Typen schützen und dadurch sowohl Genitalwarzen als auch verschiedene HPV-bedingte Krebserkrankungen wirksam verhindern.
Wer bereits Genitalwarzen hatte, sollte daher nicht mit der Erwartung geimpft werden, dass dadurch Rückfälle verhindert werden. Die Impfung kann jedoch einen wichtigen Beitrag zum zukünftigen Schutz vor weiteren HPV-Infektionen leisten. Ob sie im individuellen Fall sinnvoll ist, sollte gemeinsam mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.