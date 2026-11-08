„Wirkt die HPV-Impfung auch im Nachhinein?“

Wer bereits Genitalwarzen hatte, sollte daher nicht mit der Erwartung geimpft werden, dass dadurch Rückfälle verhindert werden. Die Impfung kann jedoch einen wichtigen Beitrag zum zukünftigen Schutz vor weiteren HPV-Infektionen leisten. Ob sie im individuellen Fall sinnvoll ist, sollte gemeinsam mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.