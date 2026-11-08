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„Wirkt die HPV-Impfung auch im Nachhinein?“

Gesund - Leser fragen
08.11.2026 16:00
Die HPV-Impfung dient vor allem zur Vorbeugung.
Die HPV-Impfung dient vor allem zur Vorbeugung.(Bild: Krone-Collage/LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com, Dr. Claudia Heller-Vitouch)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Gaby K. (32): „Ich hatte bereits mehrmals Genitalwarzen. Kann eine HPV-Impfung verhindern, dass sie wiederkommen?“

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Dr. Heller Vitouch, Fachärztin für Dermatologie aus Wien: Die HPV-Impfung ist eine vorbeugende (prophylaktische) Impfung. Sie kann eine bereits bestehende HPV-Infektion oder vorhandene Genitalwarzen nicht behandeln und nach heutigem Wissensstand auch nicht verhindern, dass bereits behandelte Genitalwarzen erneut auftreten.

Humane Papillomaviren (HPV) sind äußerst verbreitet – die meisten sexuell aktiven Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens bald nach Aufnahme der sexuellen Aktivität. Während die meisten HPV-Infektionen folgenlos ausheilen, können länger anhaltende zu Erkrankungen führen.

Niedrigrisiko-HPV-Typen verursachen vor allem Genitalwarzen. Hochrisiko-HPV-Typen begünstigen die Entstehung von Krebsvorstufen und verschiedenen Tumorerkrankungen, insbesondere des Gebärmutterhalses, aber auch Anus, Penis sowie Mund- und Rachenraums.

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Den größten Nutzen entfaltet die Impfung dementsprechend, wenn sie vor dem ersten Sexualkontakt verabreicht wird. Dann kann sie vor einer Infektion mit den in der Impfung enthaltenen HPV-Typen schützen und dadurch sowohl Genitalwarzen als auch verschiedene HPV-bedingte Krebserkrankungen wirksam verhindern.

Wer bereits Genitalwarzen hatte, sollte daher nicht mit der Erwartung geimpft werden, dass dadurch Rückfälle verhindert werden. Die Impfung kann jedoch einen wichtigen Beitrag zum zukünftigen Schutz vor weiteren HPV-Infektionen leisten. Ob sie im individuellen Fall sinnvoll ist, sollte gemeinsam mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

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