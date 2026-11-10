Prass: „Diese Aktion hat mir keiner übel genommen“

„Ich spielte nicht die beste zweite Halbzeit. Es waren pure Emotionen, ich habe nicht nachgedacht. Wenige Sekunden später wurde es mir klar, das war ärgerlich. Diese Aktion hat mir keiner übel genommen, den einen oder anderen Spruch musste ich aber schon über mich ergehen lassen“, blickt Alexander Prass mit der „Krone“ auf den 3:0-Heimsieg in der Bundesliga gegen Leverkusen zurück.