Abflug statt 500 km/h: 3-Millionen-Auto gecrasht

Aufnahmen, die am Montag in China veröffentlicht wurden, zeigen den spektakulären Unfall des Elektro-Hypercars. Der Wagen kommt bei hohem Tempo von seiner Linie ab und kracht gegen eine Streckenbegrenzung. Teile fliegen davon, das Wrack bleibt schwer beschädigt liegen. Laut CarNewsChina konnte der Fahrer das Auto selbstständig verlassen und blieb unverletzt.