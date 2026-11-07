EICMA 2026: Mailänder Muskelspiele machen Mut

Dass auch größere Elektro-Zweiräder alltagstauglich sein können, zeigen einzelne Hersteller. Ultraviolette aus Indien präsentiert mit der X-47 Venom ein 30 kW/41 PS starkes Crossover-Bike mit mehr als 200 Kilometern versprochener Reichweite für rund 8500 Euro. Horwin wiederum zeigt seinen bereits vor Jahren angekündigten Maxi-Scooter Senmenti 0 im Seriengewand. Ein 17-kWh-Akku, 400-Volt-Technik, CCS-Schnellladung und bis zu 300 Kilometer angegebene Reichweite sollen ihn auch für längere Strecken qualifizieren. Für 2027 ist der Marktstart zu einem Preis von rund 15.000 Euro angekündigt. Mit Rebake Moto präsentiert sich sogar eine neue Elektromarke aus Schweden, die mit dem Modell Abler ein vielseitig nutzbares Transportfahrzeug 2027 in der 50er- und 125er-Klasse auf den Markt bringt.