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Lungenkrebs: Was nun auf Papst Leo zukommen kann

Gesund Konkret
14.10.2026 15:34
Lungenkrebs: Papst Leo wurde ein Teil der Lunge entfernt.
Lungenkrebs: Papst Leo wurde ein Teil der Lunge entfernt.(Bild: Krone-Collage/Dr_Microbe - stock.adobe.com, EPA)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Schocknachricht für das Kirchenoberhaupt: Papst Leo hat Lungenkrebs! Bei einer rund 90-minütigen Operation wurde dem 71-Jährigen – wie berichtet – der untere Lappen der rechten Lunge entfernt. Die anschließende Untersuchung bestätigte den Verdacht auf ein Adenokarzinom. Was den Papst nun erwartet, erklärt Lungenkrebs-Experte Dr. Klaus Hackner.

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Die Operation an der Lunge des Heiligen Vaters dürfte erfolgreich verlaufen sein. Was nun für den 71-jährigen Patienten folgt, muss sich aber erst durch die genaue Untersuchung des bösartigen Tumors und der beteiligten Lymphknoten herausstellen. Dann entscheidet sich, ob Papst Leo Glück im Unglück hatte und die OP allein gereicht hat, oder ob weitere Therapien notwendig sein werden. Lungenkrebs-Experte Prim. Dr. Klaus Hackner zeigt sich im Gespräch mit Krone+ vorsichtig optimistisch.

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