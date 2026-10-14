Lungenkrebs: Was nun auf Papst Leo zukommen kann

Die Operation an der Lunge des Heiligen Vaters dürfte erfolgreich verlaufen sein. Was nun für den 71-jährigen Patienten folgt, muss sich aber erst durch die genaue Untersuchung des bösartigen Tumors und der beteiligten Lymphknoten herausstellen. Dann entscheidet sich, ob Papst Leo Glück im Unglück hatte und die OP allein gereicht hat, oder ob weitere Therapien notwendig sein werden. Lungenkrebs-Experte Prim. Dr. Klaus Hackner zeigt sich im Gespräch mit Krone+ vorsichtig optimistisch.