„Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zerschlagen“

Eisenkot, Vorsitzender der Mitte-Partei Yashar, hatte kürzlich gesagt, wer vier Grundprinzipien akzeptiere, könne seiner Regierung beitreten. Dazu zähle die Einstufung der Hamas als Terrororganisation und die Verpflichtung, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu zerschlagen. Israel müsse zudem ein jüdischer und demokratischer Staat sein, die Werte der Unabhängigkeitserklärung achten und eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger – auch die arabische Minderheit – einführen. Diese soll durch Militärdienst oder alternativ durch zivilen Dienst erfüllt werden können.