Der Vorsitzende der arabischen Ra‘am-Partei in Israel, Mansur Abbas, hat die islamistische Hamas öffentlich als Terrororganisation eingestuft. Der Abgeordnete Gadi Eisenkot hatte dies zuvor gefordert. Damit hat sich die Partei ein Hindernis für den Eintritt in eine neue Regierung aus dem Weg geräumt.
Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Militärchef Gadi Eisenkot hat es zur Voraussetzung für alle Koalitionspartner gemacht, dass diese die im Gazastreifen herrschende Hamas eindeutig als Terrorgruppe benennen. Nun äußerte sich Abbas entsprechend in einem Interview mit dem israelischen Sender Kan.
„Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zerschlagen“
Eisenkot, Vorsitzender der Mitte-Partei Yashar, hatte kürzlich gesagt, wer vier Grundprinzipien akzeptiere, könne seiner Regierung beitreten. Dazu zähle die Einstufung der Hamas als Terrororganisation und die Verpflichtung, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu zerschlagen. Israel müsse zudem ein jüdischer und demokratischer Staat sein, die Werte der Unabhängigkeitserklärung achten und eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger – auch die arabische Minderheit – einführen. Diese soll durch Militärdienst oder alternativ durch zivilen Dienst erfüllt werden können.
Netanyahu wirft Abbas Täuschung vor
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der an der Macht bleiben will, warf Abbas vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. Er beschuldigt immer wieder die arabischen Parteien, „Terrorunterstützer“ und eine Gefahr für Israels Sicherheit zu sein.
Netanyahu: Würde Eisenkot bei Premier-Amt den Vortritt lassen
Netanyahu hatte zuvor am Abend auch angekündigt, er würde Eisenkot im Zuge einer Rotation zunächst das Amt des Regierungschefs zu überlassen, sollten sich die Parteien der beiden zu einer Einheitsregierung zusammenschließen. Eisenkot und Netanyahu werden sich am Sonntagmorgen treffen, wie Netanyahus Büro mitteilte.
Auch aus der Opposition gibt es bisher Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien, die bei der Wahl am 27. Oktober stark abgeschnitten haben.
Abbas verurteilte Hamas-Taten bereits in der Vergangenheit
Abbas hatte in der Vergangenheit schon unter anderem das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel als Terrorakt verurteilt. Die Hamas selbst hatte er zuvor aber nicht als Terrororganisation eingestuft. Israelische Medien wiesen darauf hin, dass er dies auch zum Schutz seiner Familie vermieden habe. Er erhält demnach nun einen privaten Sicherheitsschutz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.