Der Kärntner Wolf Lass ist viel herumgekommen. Er drehte in Mexiko, Namibia und Serbien. Am 4. Dezember ist der Maria Saaler beim K3 Film Festival in Villach zu Gast. Im Kurzfilmblock präsentiert er einen Film, der in Serbien entstand. Für den Werbefilmer ist es eine Rückkehr in die Heimat.