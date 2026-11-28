Überraschungen in der 9. Runde der österreichischen Volleyball-Meisterschaft der Männer: Der Fünfte Union Waldviertel hat am Samstag den AVL-Tabellenführer Aich/Dob in einer vollen Halle in Zwettl überraschend 3:0 geschlagen!
Da auch der erste Verfolger UVC Ried daheim 0:3 gegen UVC Graz verlor, bleiben die Kärntner drei Punkte vor Ried voran.
Meister TSV Hartberg schlug St. Pölten 3:1 und liegt mit zwei Spielen in der Hinterhand fünf Punkte hinter der Tabellenspitze.
Im Topspiel der AVL Women behielten die Wildcats aus Klagenfurt gegen UVC Graz nach hartem Fight mit 3:2 die Oberhand.
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