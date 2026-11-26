Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Hannes J. (36) möchte wissen: „Leider brauche ich eine Wurzelbehandlung, fürchte mich aber vor den Schmerzen. Wie läuft die Behandlung genau ab?“
Dr. med. dent. Lukas Hallmann, Zahnarzt in Wien: Eine Wurzelbehandlung ist notwendig, um einen Zahn langfristig zu retten, wenn sein Nerv im Zentrum beschädigt, entzündet oder bakteriell infiziert ist. Ziel ist die vollständige Entfernung des Nerven sowie die Desinfektion und Abdichtung des hinterbliebenen Hohlraums im Zahn.
Dank moderner Lokalanästhesie und Betäubungstechniken ist es in den meisten Fällen möglich, eine komplett schmerzfreie Wurzelbehandlung anzubieten. Also keine Angst! Der Schlüssel liegt darin, dass für die Betäubung ausreichend Zeit eingeplant wird und eine gute Kommunikation zwischen Patient und Arzt besteht.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder online anonymisiert veröffentlicht.
Sobald also sichergestellt ist, dass der Zahn nichts mehr spürt, kann die restliche Behandlung meist relativ entspannt ablaufen. Der Zahnarzt wird dann über ein Zugangsloch auf der Kaufläche die Wurzelkanäle im Zahn sehr gründlich reinigen und desinfizieren. Dieser Prozess kann einige Stunden dauern und wird oft auf mehrere Termine aufgeteilt. Spezialisten verwenden dabei immer ein Mikroskop.
Falls der Zahn vor dem Eingriff geschmerzt hat, kann man davon ausgehen, dass bereits wenige Tage nach der Wurzelbehandlung die Beschwerden vollständig abklingen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.