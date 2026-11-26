Sobald also sichergestellt ist, dass der Zahn nichts mehr spürt, kann die restliche Behandlung meist relativ entspannt ablaufen. Der Zahnarzt wird dann über ein Zugangsloch auf der Kaufläche die Wurzelkanäle im Zahn sehr gründlich reinigen und desinfizieren. Dieser Prozess kann einige Stunden dauern und wird oft auf mehrere Termine aufgeteilt. Spezialisten verwenden dabei immer ein Mikroskop.