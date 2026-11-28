Österreichs Handball-Meister Vöslau ist auf bittere Art und Weise aus dem Europacup ausgeschieden!
Die Niederösterreicher setzten sich im Drittrunden-Rückspiel auswärts beim kroatischen Club HRK Gorica nach 60 Minuten mit 29:28 durch, egalisierten damit die 26:27-Niederlage aus dem Hinspiel, mussten sich allerdings im entscheidenden Siebenmeter-Werfen geschlagen geben und verpassten den Einzug ins Achtelfinale.
Ferlach holt 25:25 in Linz
In der Handball Liga Austria blieb Ferlach indes auch im zwölften Saisonspiel ungeschlagen. Beim 25:25 in Linz gab es für den Leader jedoch schon die sechste Punkteteilung. Verfolger Fivers Margareten liegt nach einem 34:31-Heimsieg über Bregenz zwei Punkte zurück.
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