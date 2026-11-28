Ferlach holt 25:25 in Linz

In der Handball Liga Austria blieb Ferlach indes auch im zwölften Saisonspiel ungeschlagen. Beim 25:25 in Linz gab es für den Leader jedoch schon die sechste Punkteteilung. Verfolger Fivers Margareten liegt nach einem 34:31-Heimsieg über Bregenz zwei Punkte zurück.