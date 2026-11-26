Eine Party, ein Restaurantbesuch oder ein Abend mit Freunden: Für manche Menschen sind solche Situationen weniger gesellig als anstrengend. Obwohl sie hören, dass jemand spricht, verstehen sie oft nur einzelne Wörter. Besonders schwierig wird es für sie, wenn mehrere Personen gleichzeitig reden, Musik spielt und Geschirr klappert. Woran liegt das?