Ursprünglich hatte Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer von der EU-Kommission sogar gefordert, dass noch 2025 ein Gesetzesvorschlag vorgelegt werden sollte. Erst am 26. September – nach der Anfragestellung der Grünen – ließ sich der Wirtschaftsminister in Medien zitieren: „Die Kommission hat zugesagt, dass die Regeln heuer kommen. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass daraus nächstes Jahr wird. Das akzeptieren wir nicht“.