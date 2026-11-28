Die Regierung hat großspurig angekündigt, in Brüssel gegen den sogenannten „Österreich-Aufschlag“ anzukämpfen. Geworden ist daraus bis jetzt nichts. Österreicher zahlen im Durchschnitt 26 Prozent mehr für Lebensmittel als Deutsche. Bei Drogerieprodukten sind es durchschnittlich 22 Prozent.
Die Grünen haben diesbezüglich eine Anfrage an Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer gestellt und überhaupt keine Antworten erhalten, kritisiert Wirtschaftssprecherin Elisabeth Götze im Gespräch mit der „Krone“. „Seit einem Jahr hören wir viele Ankündigungen des Wirtschaftsministers, dass der Österreich-Aufschlag bis Ende 2026 weg sein muss. Geschehen ist: nichts. Die Inflation rennt, die Regierung nicht“, so Götze.
Ursprünglich hatte Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer von der EU-Kommission sogar gefordert, dass noch 2025 ein Gesetzesvorschlag vorgelegt werden sollte. Erst am 26. September – nach der Anfragestellung der Grünen – ließ sich der Wirtschaftsminister in Medien zitieren: „Die Kommission hat zugesagt, dass die Regeln heuer kommen. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass daraus nächstes Jahr wird. Das akzeptieren wir nicht“.
Dabei offenbare die Anfragebeantwortung, dass das Versprechen des Wirtschaftsministers, dass der Österreich-Aufschlag „weg muss“ von ihm selbst abgeschwächt wird. Die Grünen werfen dem Wirtschaftsministerium vor, eine PR-Show abzuziehen. „Das Wirtschaftsministerium verliert sich im Lobbying der Lebensmittelindustrie, die mit Mechanismen wie dem Österreich-Aufschlag Milliarden generiert“, resümiert Götze.
Ursache für den „Österreich-Aufschlag“ sind territoriale Lieferbeschränkungen, die Hersteller Großhändlern auferlegen. So können internationalen Produzenten Produkte in unterschiedlichen Märkten zu unterschiedlichen Preisen anbieten. Österreichische Händler können aufgrund dieser Lieferbeschränkungen nicht uneingeschränkt im EU-Binnenmarkt einkaufen, sondern nur zu höheren Preisen, was in der Folge zu höheren Endkunden-Preisen führt.
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