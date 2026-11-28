Unglück in Peru
Acht Tote bei Absturz von Militärhubschrauber
In Peru ist am Samstag ein Militärhubschrauber abgestürzt. Acht Personen sind dabei ums Leben gekommen. Unter den Opfern befindet sich auch der Pilot, der Papst Leo XIV. vor Kurzem bei seinem Aufenthalt in Lima geflogen hat.
Das Verteidigungsministerium teilte nach dem tragischen Unglück eine Beileidsbekundung auf X. Medienberichten zufolge ereignete sich das Unglück in der Nähe der Ortschaft Sanabamba in der südlichen Region Ayacucho.
Zu den Toten soll laut lokalen Medien ein Mitglied der Flugbesatzung gehören, die Papst Leo XIV. bei seinem Besuch in Peru in diesem Monat geflogen hatte.
Der Kongress der Republik Peru sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus:
Operationen gegen den „Leuchtenden Pfad“
Wie Verteidigungsminister Rafael Belaúnde Llosa mitteilte, habe sich das Unglück in einer „gefährlichen Gegend“ ereignet, in der das Militär Operationen gegen die Reste der Terrororganisation „Leuchtender Pfad“ durchführe.
Der Unfall sei bei einem nächtlichen Landemanöver in geringer Höhe passiert. Der Hubschrauber habe mit einem Rotorblatt offenbar einen Baum gestreift. Einziger Überlebender sei der Pilot sagte der Minister dem Sender RPP.
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