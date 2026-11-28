Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es war für mich zu eng, wenn man die zweite Hälfte sieht, wo wir so viele Chancen hatten und sie fast keine. Da hätte der Vorsprung einfach größer sein müssen, wir hätten zumindest zwei Tore mehr erzielen und das Spiel einfach früher killen müssen, deshalb bin ich jetzt auch nicht superzufrieden. Auf der anderen Seite haben die Jungs gezeigt, dass sie auch kämpfen können. Wir haben es über die Linie gebracht, deshalb werde ich auf der Heimfahrt bei guter Laune sein. Ich denke nicht, dass es ein dreckiger Sieg war, wir waren klar das bessere Team und haben sehr viele Dinge sehr gut gemacht. Wenn man gesehen hat, wie wir am Ende gejubelt haben, da hat man gemerkt, dass einiges an Erleichterung spürbar war.“