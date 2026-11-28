Was man nach dem Duell von SC Austria Lustenau und SK Rapid in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Wir waren nahe dran, aber es hat leider nicht gereicht, das ist enttäuschend. Ich glaube aber, es war ein guter Auftritt der Jungs, ich bin stolz auf die Performance. Ein Punkt wäre heute drinnen gewesen, ich bin vielleicht diese Nacht enttäuscht, morgen wird es sich aber wandeln in Freude, weil wir eine unglaublich gute Arbeit verrichtet haben. Extrem freut mich, dass die Spieler den Plan mit Überzeugung durchgezogen haben wie nie zuvor, was hohes Anlaufen, Pressen, Umschaltmomente und Verteidigen betrifft. Deshalb wäre fast eine Sensation entstanden. Für ein perfektes Spiel müssen wir ein, zwei Aktionen, wo wir beim Verteidigen nicht sauber waren, noch verbessern. Das Spiel wird uns sehr viel Kraft geben.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es war für mich zu eng, wenn man die zweite Hälfte sieht, wo wir so viele Chancen hatten und sie fast keine. Da hätte der Vorsprung einfach größer sein müssen, wir hätten zumindest zwei Tore mehr erzielen und das Spiel einfach früher killen müssen, deshalb bin ich jetzt auch nicht superzufrieden. Auf der anderen Seite haben die Jungs gezeigt, dass sie auch kämpfen können. Wir haben es über die Linie gebracht, deshalb werde ich auf der Heimfahrt bei guter Laune sein. Ich denke nicht, dass es ein dreckiger Sieg war, wir waren klar das bessere Team und haben sehr viele Dinge sehr gut gemacht. Wenn man gesehen hat, wie wir am Ende gejubelt haben, da hat man gemerkt, dass einiges an Erleichterung spürbar war.“
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.