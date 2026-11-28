Start nach Maß für Meister

Im Freistil erwischte der hochgelobte Wals-Kader einen gebrauchten Tag. Erst kassierte der trotz Profi-Engagements in einer US-Liga angereiste Matcharashvili seine erste Niederlage in Österreich – gar per Schultersieg durch Inzing-Youngster Timon Haslwanter. Weil auch Marchl (0:1 gegen Greil) und Seiwald ausließen und sich zu allem Überdruss Mago Bektemirov gegen Boruta (beide bluteten zwischendurch) früh am Knie verletzte, stand es zur Pause 17:5 für den Titelverteidiger.