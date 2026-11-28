Alles war angerichtet für den Finalhinkampf in der Ringer-Bundesliga in der Walserfeldhalle. Für Gastgeber AC Wals begann die Action vor fast vollem Haus gegen Meister und Dauerrivale Inzing aber mit schweren Rückschlägen. Die Aufholjagd folgte, den Sieg nahmen aber die Tiroler mit 24:23 mit.
Das Vorprogramm konnte sich sehen lassen. Nach Ehrung der Schüler und Juniors, die beide Meister wurden und einer schönen Kurzdokumentation über die Kluberfolge auf der großen Leinwand grüßte Obmann Philipp Crepaz Ehrengäste wie Radprofi Gregor Mühlberger und Ski-Präsidentin Roswitha Stadlober. Was aus Sicht der Heimischen fehlte? Dass auch der stolze Rekordmeister der Bundesliga voll abliefern würde.
Start nach Maß für Meister
Im Freistil erwischte der hochgelobte Wals-Kader einen gebrauchten Tag. Erst kassierte der trotz Profi-Engagements in einer US-Liga angereiste Matcharashvili seine erste Niederlage in Österreich – gar per Schultersieg durch Inzing-Youngster Timon Haslwanter. Weil auch Marchl (0:1 gegen Greil) und Seiwald ausließen und sich zu allem Überdruss Mago Bektemirov gegen Boruta (beide bluteten zwischendurch) früh am Knie verletzte, stand es zur Pause 17:5 für den Titelverteidiger.
Verletzungsbedingt musste Coach Matthias Außerleitner („mehr kann eigentlich nicht schief gehen“) dann spontan das halbe Team im Griechisch-Römisch umstellen. Das Team stemmte sich nach Leibeskräften gegen die drohende (und seltene) Heimniederlage. Die Aufholjagd? Itschakaew, Ragginger, Isa Bektemirov, verkürzten auf 16:17. Marchl und Hauthaler ließen wie erwartet aus, womit nur noch die Chance auf ein Remis blieb. Auch das blieb aus, Szilvassy und Schober retteten jedoch zumindest ein 23:24.
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