Der Saison-Endspurt lässt die Kasse der Formel 1 noch einmal ordentlich klingeln! Rund 50 Millionen Euro zahlt Katar für die Ausrichtung des vorletzten Rennens, das heute (Start: 17 Uhr) über die Bühne geht. Weitere 40 Millionen werden nächste Woche aus Abu Dhabi überwiesen.