Wer ihr besonders in Erinnerung geblieben ist

Wenn man die Leiterin der Telefonseelsorge Wien nach Menschen fragt, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sind, sprudelt es förmlich aus ihr heraus. Sie erzählt etwa von einer Frau, die anrief und meinte, dass sie sich „komisch“ fühle. „Nach und nach schilderte sie mir, dass sie einen Herzstillstand hatte, wiederbelebt wurde und im Krankenhaus war. Zwei Stunden, nachdem sie wieder nach Hause entlassen wurde, rief sie an. Schnell war klar, dass sie das Erlebte erst verdauen musste und Angst hatte“, fasst sie das Gespräch zusammen, in dem sie vor allem versuchte, ihr die akute Furcht zu nehmen.