Wenn man große Sorgen hat, wünscht man sich, dass jemand zuhört. Was tun, wenn es diesen „Jemand“ (momentan) nicht gibt? Bei der Telefonseelsorge hört jemand zu – vorurteilsfrei, verständnisvoll und anonym. Denn Reden tut nachweislich gut. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen der „Hotline mit Herz“ geworfen.
Wenn die Nacht anbricht und immer länger wird, erscheinen Probleme oft noch größer als untertags und die Verzweiflung nimmt zu. Viele wünschen sich dann jemanden, der ihnen zuhört, Kraft schenkt und neue Perspektiven aufzeigt. Aber psychosoziale Einrichtungen haben dann meist bereits geschlossen, Freunde und Bekannte schlafen vielleicht schon. Daher gehen zwischen 17 und 24 Uhr die meisten Anrufe bei der Telefonseelsorge unter 142 ein. Zwei Drittel der Hilfesuchenden sind Frauen.
Allein in Wien kommt es durchschnittlich zu rund 150 Gesprächen täglich. Im Jahr 2025 waren es österreichweit insgesamt beeindruckende 164.445 Telefonate, wie mir Mag. Antonia Keßelring, Leiterin der Telefonseelsorge Wien, erzählt. Hinter dieser Zahl stecken genauso viele Personen in Not, die ihr Herz „ausgeschüttet“ haben.
Welche Gründe lassen Menschen zum Hörer greifen? „An erster Stelle steht die Einsamkeit“, berichtet die Expertin. Es stimmt nachdenklich, dass offenbar so viele niemanden haben, mit dem sie reden können. Dabei ist Einsamkeit weit mehr als ein unangenehmes Gefühl: Studien zeigen, dass soziale Isolation sowohl die psychische als auch die körperliche Gesundheit beeinträchtigen kann.
Einsamkeit, psychische Erkrankungen und Beziehungskonflikte lassen die meisten Anrufer zum Hörer greifen.
Mag. Antonia Keßelring, Leiterin der Telefonseelsorge Wien
So wird Einsamkeit in einem WHO-Bericht aus dem Jahr 2025 etwa mit einem erhöhten Risiko für Depressionen und Angststörungen in Zusammenhang gebracht. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes treten bei Menschen, die von sozialer Isolation betroffen sind, häufiger auf, um nur einige Beispiele zu nennen.
Häufige Themen sind Einsamkeit und Konflikte
„An zweiter und dritter Stelle folgen psychische Erkrankungen – allen voran Angststörungen und Depressionen – sowie Beziehungskonflikte. Aber auch chronische Leiden oder schwerwiegende, medizinische Diagnosen sind Gründe, warum viele Rat suchen. Nicht zu vergessen auf Menschen, die jemanden pflegen und damit überfordert sind“, so Mag. Keßelring.
Seit Kurzem melden sich zudem vermehrt Patienten, die am Chronischen Fatigue-Syndrom leiden. Die Erkrankung geht mit einer ausgeprägten, anhaltenden Erschöpfung einher, die sich durch Ruhe kaum bessert.
Wer ihr besonders in Erinnerung geblieben ist
Wenn man die Leiterin der Telefonseelsorge Wien nach Menschen fragt, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sind, sprudelt es förmlich aus ihr heraus. Sie erzählt etwa von einer Frau, die anrief und meinte, dass sie sich „komisch“ fühle. „Nach und nach schilderte sie mir, dass sie einen Herzstillstand hatte, wiederbelebt wurde und im Krankenhaus war. Zwei Stunden, nachdem sie wieder nach Hause entlassen wurde, rief sie an. Schnell war klar, dass sie das Erlebte erst verdauen musste und Angst hatte“, fasst sie das Gespräch zusammen, in dem sie vor allem versuchte, ihr die akute Furcht zu nehmen.
Auch ein minderjähriger Bub, der von seinem Vater nach einem Streit hinausgeworfen wurde, blieb ihr im Gedächtnis. Diese Geschichte ist gut ausgegangen, er durfte wieder nach Hause zurückkehren.
Gespräch entschärft akute Krise
Oft rufen auch Menschen an, die sagen: „Ich will nicht mehr“ – als Ausdruck ihrer Ohnmacht und Verzweiflung. Ein bis zwei Anrufer pro Tag sprechen ganz konkret davon, dass sie einen Suizid planen. „Aus Gesprächen und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wissen wir, dass eine längere Unterhaltung am Telefon diese akute Krise meist entschärft und Betroffene offener für Hilfsangebote, z. B. das Aufsuchen von Kriseninterventionszentren, werden“, weiß die Seelsorgerin.
Bei all diesen Beispielen zeigt sich, wie wichtig es ist, über Gefühle, Gedanken und Ängste zu reden – und dass jemand wirklich zuhört. Wer ist „jemand“?
Wer am anderen Ende der Leitung abhebt und zuhört
Am Ende der Leitung sitzen Menschen mit offenen Ohren und Herzen, die anderen in schweren Stunden ihre Zeit schenken. „Alle Berater arbeiten ehrenamtlich. Hauptberuflich kommen sie aus den verschiedensten Jobs, sind z. B. Ärzte, IT-Fachleute, Steuerberater, Lehrer und Sozialarbeiter. Aber alle haben ein gemeinsames Ziel: Den Anrufern zu helfen. Allein in Wien sind es rund 170 wunderbare, motivierte Menschen, die das Telefon abheben“, ist sie voller Lob für ihr Team. Diese wertvolle Zusammenarbeit bezeichnet sie auch als ihre persönliche Kraftquelle.
Wer bei der Telefonseelsorge arbeiten möchte, absolviert eine mindestens 160-stündige Ausbildung, die von Psychotherapeuten geleitet wird und Elemente der Selbsterfahrung umfasst. Einmal pro Monat ist Supervision verpflichtend, in der die Berater mit Psychotherapeuten über belastende Telefonate sprechen. Denn niemand sollte mit Problemen alleine bleiben – weder jene, die Hilfe suchen, noch die, die anderen helfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.