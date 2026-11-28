Ebenfalls beendet wird die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Horst Heldt, allerdings erst nach Ablauf der aktuellen Saison. Bis dahin wird dieser zusammen mit dem auf der neuen Position des Sportdirektors frisch installierten 34-jährigen Maximilian Hoffmann „und dem gesamten Team alles daransetzen, das Ziel Klassenerhalt auch in dieser Saison zu erreichen und den Bereich abschließend geordnet an seinen Nachfolger zu übergeben“.