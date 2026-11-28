Der deutsche Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich nach der 1:2-Niederlage am Samstag in Mainz von Trainer Mauro Lustrinelli getrennt!
Unter dem Schweizer, der den FC Thun in der Vorsaison überraschend zum Meistertitel geführt hatte, holte der Klub der Österreicher Leopold Querfeld und Christopher Trimmel in elf Bundesliga-Partien nur sieben Punkte.
„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profi-Mannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, so Union-Präsident Dirk Zingler spät am Abend. Die Umsetzung der im Sommer gemeinsam vereinbarten Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kader-Veränderungen hätten nicht zur angestrebten sportlichen Entwicklung geführt.
Auch Horst Heldt muss gehen
„Daher haben wir entschieden, uns personell und strukturell neu aufzustellen. Wir danken Mauro Lustrinelli und seinem Team für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen privat und beruflich alles Gute für die Zukunft.“
Ebenfalls beendet wird die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Horst Heldt, allerdings erst nach Ablauf der aktuellen Saison. Bis dahin wird dieser zusammen mit dem auf der neuen Position des Sportdirektors frisch installierten 34-jährigen Maximilian Hoffmann „und dem gesamten Team alles daransetzen, das Ziel Klassenerhalt auch in dieser Saison zu erreichen und den Bereich abschließend geordnet an seinen Nachfolger zu übergeben“.
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