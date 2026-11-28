Er ist so etwas wie der Finanzminister des FC Red Bull Salzburg: Stephan Reiter. Im Interview mit der „Krone“ spricht der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten über die Finanzkennzahlen der Bullen, mögliche Länderspiele in Wals-Siezenheim und den UEFA Supercup.
„Krone“: Herr Reiter, in den vergangenen Monaten waren sie deutlich weniger präsent in der Öffentlichkeit. Ein Zeichen dafür, dass Salzburg sich auf einem guten Weg befindet?
Stephan Reiter: (lacht) Man kann es so deuten, dass wir wieder so aufgestellt sind, wie das bei einem Fußballklub sein sollte. Mit einem sportlichen und einem wirtschaftlich verantwortlichen Geschäftsführer. Jeder kennt seine Rolle und konzentriert sich voll darauf. Das macht mir Spaß und Marcus Mann ebenfalls.
In Kürze gibt die Bundesliga die Finanzkennzahlen aller Klubs für das Geschäftsjahr 2025/26 bekannt. Wie bilanziert Salzburg?
Ich kann sagen, dass wir in der Vorsaison, um die es hier ja geht, unsere wirtschaftliche Stabilität beibehalten und mit einem Umsatz von knapp 151 Millionen Euro sowie einem Gewinn nach Steuern von 3,7 Millionen Euro abschließen konnten. Damit haben wir als Klub einmal mehr unsere wirtschaftliche Vorreiterrolle in Österreich untermauert.
Die Zahlen sind insofern bemerkenswert, da Salzburg im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024/25 mit 156 Millionen Umsatz keine Klub-WM bestritt und nicht in der Champions League, sondern in der Europa League spielte.
Richtig! Wir stehen trotz sportlicher Herausforderungen auf sehr soliden Beinen. Die Transfereinnahmen für das letzte Geschäftsjahr mit knapp 86 Millionen Euro ragen dabei heraus. Und da fallen zum Beispiel die Transfers von Dorgeles Nene, Oscar Gloukh und Petar Ratkov hinein. Nicht zu vergessen sind auch Transferbeteiligungen bei Spielern, die die Öffentlichkeit gar nicht mehr so am Radar hat.
Sie meinen Spieler wie Benjamin Sesko?
Der ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir mit ihm noch einmal Einnahmen erzielen konnten. Gleichzeitig haben wir dann auch wieder massiv in unseren Kader investiert. In Summe war es ein wirtschaftlich gutes Jahr, sportlich konnten wir unsere Ziele jedoch leider nicht erreichen.
Die Personalkosten gingen aufgrund der Klub-WM zwischenzeitlich deutlich nach oben. Hat sich das wieder eingependelt?
Die sind um etwa fünf Millionen gesunken und liegen bei knapp über 50 Millionen Euro.
Können Sie Pi mal Daumen abschätzen, wie groß der finanzielle Unterschied zwischen der Champions League und Europa League ist?
Unser Polster, den wir uns beim Eigenkapital erarbeitet haben, kommt aus den Jahren in der Champions League und nicht aus denen in der Europa League. Dieses Geld wurde aber nie vorab budgetiert und verplant. In unserem Fall liegt der Unterschied bei 20 bis 25 Millionen Euro pro Saison.
Würden Sie rote Zahlen in Kauf nehmen, wenn dafür der Meistertitel am Ende rauskäme?
Zu hundert Prozent! Dafür haben wir in den vergangenen zehn Jahren gearbeitet. Das Geld, das wir haben, ist dazu da, es auch richtig einzusetzen. Es war keine Selbstverständlichkeit, was wir ein Jahrzehnt lang gemacht haben. Da haben wir uns auch auf Jahre vorbereitet, in denen es sportlich nicht so läuft oder die Transfererlöse nicht so hoch sind. Ich fürchte mich nicht vor roten Zahlen, wenngleich es das Ziel ist, positiv zu bilanzieren.
Die Eigenkapitalquote lag zuletzt bei über 70 Prozent. Wo bewegt man sich damit im europäischen Vergleich?
Sie ist sogar noch einmal leicht gestiegen. Damit sind wir in den Top Klubs Europas, zu denen beispielsweise auch Bayern München zählt.
Sturm Graz und der LASK haben in den vergangenen Jahren aufgeholt. Agiert Salzburg dennoch finanziell in einer eigenen Liga?
Ich würde nicht von einer eigenen Liga sprechen, da müsste man bei jedem Klub ins Detail gehen. Ich habe aber großen Respekt vor dem, was der LASK und auch Sturm Graz in den letzten Jahren macht haben. Wichtig ist es auf jeden Fall, wenn in die Stadioninfrastruktur investiert wird. Das tut dem Fußball gut. Bei uns waren das in den letzten zehn Jahren übrigens rund 20 Millionen Euro. Alleine im letzten Jahr haben wir über fünf Millionen Euro für den Hybridrasen, die Strom- und Wasserversorgung, die Stadionmiete und laufende Aufwendungen investiert. Grundsätzlich gilt: Je mehr Klubs international spielen und auf gesunden Beinen stehen, umso besser ist es für unser gemeinsames Produkt, als für die Bundesliga bzw. den österreichischen Fußball insgesamt. Wo wir aber in eigener Liga spielen, sind nach wie vor die Transfererlöse.
Wie erklären Sie einem Fan, dass Salzburg zwar wirtschaftlich raussticht, sportlich aber seit Jahren nicht mehr?
Das ist halt das Besondere am Fußball, das passiert in vielen Ligen der Welt. Rational ist das etwas schwerer zu erklären. Wir haben gesehen, dass sich ein Momentum entwickelt, wenn du in deiner Ausrichtung und Entwicklung über Jahre hinweg stabil bleibst. Das hatten wir, dort wollen wir auch wieder hin. Ich bin davon überzeugt, dass Kontinuität in einem Klub essenziell ist, auch wenn es dauert. Marcus muss man die Möglichkeit geben, in zwei, drei Transferperioden den Kader zu gestalten und so wieder den Unterschied zu machen. Wir sehen es auch schon ein Stück weit. Wir haben für diese Saison tolle Transfers abgewickelt und in eine stabile Achse investiert. Wir sehen aber, dass momentan einige davon verletzt sind - das fordert uns! Deshalb braucht es mehrere Perioden, um noch mehr Kontinuität reinzubringen und die Talente wachsen zu lassen. In der Wirtschaft hast du bei Restrukturierungsprogrammen zwölf bis 18 Monate Zeit, bis du am Ergebnis gemessen wirst. Das Paradoxon im Fußball ist, dass zwischen Saisonschluss und dem ersten UEFA-Qualifikationsspiel oft nur fünf, sechs Wochen liegen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung.
Salzburg hat früher ausgezeichnet, dass die Erfolgsquote bei Transfers enorm hoch war. In diesem Sommer haben erstmals nach Jahren wieder zahlreiche Spieler wie Tabakovic, Veratschnig oder Mazurek eingeschlagen. Ist Salzburg auf gutem Weg, dort anzuschließen?
Das sehe ich auch so. Zu bedenken ist aber, dass das ganze Umfeld mittlerweile deutlich komplexer geworden ist. Wir hatten einen Wettbewerbsvorteil, weil wir einer der wenigen Klubs waren, die auf Talente gesetzt haben. Wenn ich heute auf unseren Klub schaue, sehe ich, dass wieder Stabilität da ist. Ich sehe aber auch, dass es noch Zeit braucht. Was derzeit bei uns passiert, stimmt mich jedenfalls sehr zuversichtlich.
Im Sommer fand der UEFA Supercup in Salzburg statt, auf Länderspiele warten Fans allerdings schon viele Jahre. Sind diese für die Zukunft wieder angedacht?
Was den Supercup betrifft: Dazu gibt es eine sehr erfreuliche Wertschöpfungsstudie, die den Erfolg dieser Veranstaltung untermauert. Die öffentliche Hand hat 400.000 Euro investiert, die Gesamtausgaben der Supercup-Besucher alleine betrugen 18,3 Millionen Euro. Der fiskalische Effekt liegt bei knapp acht Millionen Euro, ohne dass der Werbewert der Veranstaltung eingerechnet ist.
Und in Sachen Länderspiele ist bei uns halt die Rasenthematik immer präsent, auch weil zwei Klubs in der Red Bull Arena spielen. Den Juni brauchen wir dringend, um den Rasen herzurichten, wodurch die Abhaltung von Länderspielen schwierig ist. Dazu kommt während der Saison die Mehrfachbelastung durch den FC Red Bull Salzburg und den FC Liefering. Aber wenn es mal gut reinpasst, schließen wir Länderspiele nicht aus.
Seit Jahren ein Problem ist der rückläufige Zuschauerzuspruch. Was machen Sie dagegen?
Wir haben ein tolles Stadion, attraktive Preise in der Bundesliga und auch international mit verschiedensten Rabattierungen und machen sehr viele Aktionen für unsere Fans auf verschiedensten Ebenen. Das Wichtigste ist aber, dass die Einstellung und die sportliche Leistung passt. Wenn wir attraktive Spiele hatten, war der Folgeeffekt sichtbar. Daran arbeiten wir alle im Klub.
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