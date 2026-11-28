Wie erklären Sie einem Fan, dass Salzburg zwar wirtschaftlich raussticht, sportlich aber seit Jahren nicht mehr?

Das ist halt das Besondere am Fußball, das passiert in vielen Ligen der Welt. Rational ist das etwas schwerer zu erklären. Wir haben gesehen, dass sich ein Momentum entwickelt, wenn du in deiner Ausrichtung und Entwicklung über Jahre hinweg stabil bleibst. Das hatten wir, dort wollen wir auch wieder hin. Ich bin davon überzeugt, dass Kontinuität in einem Klub essenziell ist, auch wenn es dauert. Marcus muss man die Möglichkeit geben, in zwei, drei Transferperioden den Kader zu gestalten und so wieder den Unterschied zu machen. Wir sehen es auch schon ein Stück weit. Wir haben für diese Saison tolle Transfers abgewickelt und in eine stabile Achse investiert. Wir sehen aber, dass momentan einige davon verletzt sind - das fordert uns! Deshalb braucht es mehrere Perioden, um noch mehr Kontinuität reinzubringen und die Talente wachsen zu lassen. In der Wirtschaft hast du bei Restrukturierungsprogrammen zwölf bis 18 Monate Zeit, bis du am Ergebnis gemessen wirst. Das Paradoxon im Fußball ist, dass zwischen Saisonschluss und dem ersten UEFA-Qualifikationsspiel oft nur fünf, sechs Wochen liegen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung.