Antibiotika zählen zu den wichtigsten Medikamenten der modernen Medizin. Doch nur, wenn sie richtig eingesetzt werden. Ein Infektiologe erklärt, welche Folgen bei falscher Anwendung drohen und was es bei der Einnahme dieser Arzneien zu beachten gilt.
Antibiotika haben Millionen Menschen das Leben gerettet und sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig werden sie noch immer zu häufig verwendet. Für Experten wie den Infektiologen Univ.-Prof. Dr. Heinz Burgmann von der MedUni Wien ist daher klar: Entscheidend ist nicht, möglichst oft Antibiotika zu verschreiben, sondern sie gezielt und verantwortungsvoll einzusetzen.
Denn diese Medikamente wirken nur gegen bestimmte Krankheitserreger. „Nicht jedes Fieber ist Ausdruck einer bakteriellen Infektion, und nicht jede Infektion benötigt ein Antibiotikum“, erklärt Prof. Burgmann im Fachmagazin „Ärzte Krone“. Gerade hinter unkomplizierten Atemwegsinfektionen stecken meist Viren. In solchen Fällen sind Antibiotika wirkungslos.
Ziel ist, das richtige Antibiotikum zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosierung und für die richtige Dauer.
Univ.-Prof. Dr. Heinz Burgmann von der MedUni Wien
Bild: MedUniWien-Kawka
Nicht jede Infektion braucht Antibiotika
Viele Patienten erwarten sich bei Husten, Halsschmerzen oder Fieber ein Antibiotikum. Doch genau das kann problematisch sein, wie Prof. Burgmann betont. Unnötige Behandlungen begünstigen resistente Bakterien, gegen die herkömmliche Medikamente dann immer schlechter wirken.
Erste Hinweise, ob tatsächlich eine bakterielle Infektion vorliegt, liefern bestimmte Blutwerte (Entzündungswerte wie CRP, Leukozyten). „Eine mikrobiologische Diagnostik, insbesondere die Abnahmen von Blutkulturen, soll insbesondere im stationären Bereich erfolgen. Bei schweren Infektionen darf dies aber den Start der Antibiotikatherapie nicht verzögern“, so der Arzt.
Passendes Medikament und richtige Dosis
Steht eine bakterielle Infektion fest oder gilt sie als sehr wahrscheinlich, muss das passende Antibiotikum gewählt werden. Prof. Burgmann: „Die Auswahl richtet sich nach Infektionsort, vermuteten Erregern, Schweregrad und individuellen Patientenfaktoren. Auch Allergien, Nieren- und Leberfunktion, vorausgegangene Antibiotikatherapien und bekannte Besiedelungen mit multiresistenten Bakterien sind zu berücksichtigen. Dabei gilt: So gezielt wie möglich, aber so breit wie nötig!“
Ebenso wichtig sind Dosierung und Behandlungsdauer. „Länger bedeutet nicht automatisch besser“, so Prof. Burgmann. Für viele bakterielle Infektionen reichen mittlerweile kürzere Behandlungszeiten aus.
Nach 48 bis 72 Stunden sollten Antibiotikatherapien neu überprüft werden: Hat sich der Zustand des Patienten verbessert? Liegen neue Laborergebnisse vor? Je nach Verlauf kann die Behandlung angepasst oder beendet werden.
Resistenzen bedrohen die Medizin
Der Verlust wirksamer Antibiotika zählt zu den größten Herausforderungen der modernen Medizin. Jede unnötige oder ungeeignete Behandlung erhöht den Druck auf Bakterien, Abwehrmechanismen zu entwickeln.
Dabei geht es jedoch nicht darum, Antibiotika möglichst selten einzusetzen. Bei schweren bakteriellen Infektionen kann eine rasche Behandlung lebensrettend sein. Vielmehr, so Prof. Burgmann, soll das Ziel lauten: „Das richtige Antibiotikum zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosierung und für die richtige Dauer“.
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