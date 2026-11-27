Antibiotika haben Millionen Menschen das Leben gerettet und sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig werden sie noch immer zu häufig verwendet. Für Experten wie den Infektiologen Univ.-Prof. Dr. Heinz Burgmann von der MedUni Wien ist daher klar: Entscheidend ist nicht, möglichst oft Antibiotika zu verschreiben, sondern sie gezielt und verantwortungsvoll einzusetzen.