Man muss ja kein leidenschaftlicher „Prepper“ sein, um sich für den Notfall zu rüsten, damit daheim beim „Blackout“ oder anderen Krisen nicht gleich das Licht und Essen ausgeht. Der Zivilschutzverband verkauft auch speziell für diesen Zweck getestete Waren. Warum man im Preisvergleich aber schlecht aussteigt, erklärt der Zivilschutz-Chef aus OÖ.