Warnt vor Regierungsbeteiligung arabischer Parteien

Er selbst werde zu Beginn der Amtszeit als stellvertretender Ministerpräsident fungieren, schreibt Netanyahu in seinem Posting. Zudem warnte er vor einer Regierungsbeteiligung arabischer Parteien. Nun sei Einheit geboten. „Wir müssen uns unmittelbaren Gefahren stellen, die unsere Existenz bedrohen. Der einzige Weg, das zu tun, ist die Einbindung aller Parteien, die Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes anerkennen.“