Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich am Samstag bereit erklärt, Oppositionsführer Gadi Eisenkot im Rahmen einer vorgeschlagenen Regierung der nationalen Einheit den ersten Turnus als Ministerpräsident zu überlassen.
Angesichts dessen, was er als existenzielle Bedrohungen für Israel bezeichnete, sei er bereit, von dem Grundsatz abzurücken, dass die stärkste Partei die Regierung anführt, schrieb Netanjahu im Online-Netzwerk X.
Warnt vor Regierungsbeteiligung arabischer Parteien
Er selbst werde zu Beginn der Amtszeit als stellvertretender Ministerpräsident fungieren, schreibt Netanyahu in seinem Posting. Zudem warnte er vor einer Regierungsbeteiligung arabischer Parteien. Nun sei Einheit geboten. „Wir müssen uns unmittelbaren Gefahren stellen, die unsere Existenz bedrohen. Der einzige Weg, das zu tun, ist die Einbindung aller Parteien, die Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes anerkennen.“
Angesichts der existenziellen Gefahr und der Möglichkeit, dass eine Regierung gebildet werde, die nicht in der Lage ist, dieser Gefahr zu begegnen, gebiete es seine Verantwortung, „alles beiseitezulegen, einschließlich des Grundsatzes, dass die größte Partei führt, und zuzustimmen, dass Gadi Eisenkot als Erster das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt.“
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