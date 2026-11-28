Mit acht Meistertiteln, sechs Cup- und sieben Supercup-Siegen sind die Basketballer der Kapfenberg Bulls der erfolgreichste Teamsport-Verein der Steiermark. In Walfersam wurde die 50-jährige Erfolgsstory mit etlichen Wegbegleitern groß gefeiert.
Am Samstag war in der Kapfenberger Walfersamhalle Vollhaus – denn der Basketball-Klub Bulls, der dort seit 1988 seine Heimspiele austrägt, feierte mit 300 Wegbegleitern sein 50-jähriges Bestehen. Mit acht Meistertiteln, sechs Cup- und sieben Supercup-Siegen sind die Böhlerstädter der höchstdekorierte Ballsportklub der Steiermark – die Highlights der illustren Klubgeschichte wurden von Michael Schrittwieser, dem „Mister Kapfenberg“, der vom Spieler, Trainer über sportlichen Leiter bis hin zum CEO bereits alle Funktionen im Klub innehatte, sowie Wolfgang Sorger in drei Blöcken mit Videos und vielen Interviews zelebriert.
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