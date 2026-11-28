Am Samstag geht es für Österreichs Ski-Damen mit dem Riesentorlauf in Killington weiter. Bekantlich stehen nur vier auf der Startliste. An einem Ort, der bisher nicht gerade „beliebt“ bei Julia Scheib und Co. war – die Bilanz ist ausbaufähig. Das weiß ich Stephanie Brunner, die ihren Saisonauftakt versemmelte. Sie weiß aber, wie es in Vermont gehen könnte.