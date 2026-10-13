Lungen-OP von Papst verlief „ohne Komplikationen“

Unterstützung von Gläubigen weltweit

Der bei Papst Leo XIV. festgestellte Gewebeknoten wurde bei routinemäßigen Kontrolluntersuchungen entdeckt. Der Pontifex habe nicht unter akuten Beschwerden gelitten, hieß es aus der Pressestelle des Vatikans. Im Vorfeld der OP rief der Bruder von Papst Leo XIV., Louis Prevost, dazu auf, für den Papst zu beten. Zahlreiche Gläubige und Bischöfe wünschten ihm eine gute Genesung.