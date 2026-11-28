Reparaturen noch nicht abgeschlossen

Offenbar sind noch nicht alle notwendigen Arbeiten an dem Kreuzfahrtschiff erledigt. So sei etwa eine Übergangslösung bis zur endgültigen Installation der neuen Rettungsmittel eingerichtet worden, wie eine Sprecherin gegenüber der „Zeit“ mitteilte. Es seien jedoch alle geltenden Sicherheitsvorschriften erfüllt. Für die Gäste soll es durch die Reparaturarbeiten zu keinerlei Beeinträchtigungen führen könnten, so die Sprecherin.