Nach heftigem Crash
TUI-Kreuzfahrtschiff erstmals wieder auf Reisen
Nach der Kollision mit zwei Containerschiffen Ende Oktober bricht die „Mein Schiff 3“ zum ersten Mal wieder zu einer mehrtägigen Kreuzfahrt auf. Am Samstagabend ging die Reise los.
Wie ein dpa-Fotograf berichtete, legte das Schiff am Samstag wie geplant um 17.00 Uhr in Bremerhaven ab. Die erste Reise nach der Reparatur führt nach Angaben der Reederei TUI Cruises innerhalb von vier Tagen über Oslo nach Kiel.
Ein Video zeigt den Crash:
Reparaturen noch nicht abgeschlossen
Offenbar sind noch nicht alle notwendigen Arbeiten an dem Kreuzfahrtschiff erledigt. So sei etwa eine Übergangslösung bis zur endgültigen Installation der neuen Rettungsmittel eingerichtet worden, wie eine Sprecherin gegenüber der „Zeit“ mitteilte. Es seien jedoch alle geltenden Sicherheitsvorschriften erfüllt. Für die Gäste soll es durch die Reparaturarbeiten zu keinerlei Beeinträchtigungen führen könnten, so die Sprecherin.
Schiff wurde von Windböe erfasst
Bei der Kollision Ende Oktober waren unter anderem die Rettungsboote der „Mein Schiff 3“ beschädigt worden. Grund für den Crash war wohl ein heftiger Sturm – eine Böe erfasste das Schiff beim Ablegevorgang. In der Folge trieb dieses auf die Containerschiffe zu.
Zum Zeitpunkt der Kollision sollen sich 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord des Schiffes befunden haben. Verletzt wurde niemand.
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