Schmuggel war seit jeher ein einträglicher Nebenerwerb der Bewohner diesseits und jenseits der Grenze – insbesondere, wenn ein Produkt auf der einen Seite um ein Vielfaches billiger war. Mit der neuen Staatsgrenze zu Ungarn, die 1921 gezogen wurde, verlagerte sich auch der Schmuggel von den Orten nahe der Leitha und Lafnitz zu den neuen burgenländischen Grenzgemeinden. So mancher Ort entwickelte sich zu einem wahren Zentrum, wie beispielsweise Oberloisdorf oder Nikitsch im Bezirk Oberpullendorf oder vor allem Rohrbach im Bezirk Mattersburg, das lange Zeit als das Dorf der Schmuggler bekannt war.