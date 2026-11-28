„Star Wars“ ist noch nicht Realität, aber zwischen den Weltmächten tobt schon längst ein Wettkampf um die Vorherrschaft im Weltraum. Erst vor wenigen Tagen sorgten Berichte über angebliche Pläne der Russen zur Stationierung von mit Nuklearwaffen bestückten Satelliten für Aufregung.
Grundsätzlich verbietet der internationale Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967 ausdrücklich, Objekte auf eine Erdumlaufbahn zu bringen, die Kernwaffen tragen. Verboten ist auch die Stationierung solcher Waffen auf Himmelskörpern.
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